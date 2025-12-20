Obavijesti

NASTAVLJA SE ISTRAGA

Užas u Osijeku: Dječaku (10) u ruci je eksplodirala petarda, morali mu amputirati dva prsta

Foto: Borna Filic/PIXSELL/ilustracija

Kako je izvijestila policija, dojava je zaprimljena oko 21.30 sati kada je dijete dovezeno na Objedinjeni hitni bolnički prijem Kliničkog bolničkog centra Osijek. Na mjestu događaja obavljen je očevid, a policija nastavlja utvrđivati sve okolnosti nesreće.

Desetogodišnji dječak teško je ozlijeđen sinoć u Osijeku nakon što mu je na Trgu slobode eksplodirala petarda u ruci. Zbog težine ozljeda liječnici su mu morali amputirati dva prsta lijeve ruke.

Iz policije ponovno upozoravaju da pirotehnička sredstva nisu igračke te apeliraju na roditelje da ih ne kupuju djeci.

Foto: Klinika za dječje bolesti Zagreb

Maloljetnici stariji od 14 godina mogu koristiti samo pirotehnička sredstva kategorije F1 (bengalske šibice, male petarde, konfete - bombice, žabice, pasje bombice, naboji za dječje pištolje, šibice sa zlatnom i srebrnom kišom i sl.).

Obzirom na zakonske odredbe, policijski službenici ove Policijske uprave će kontinuirano obavljati nadzor prodajnih mjesta na području cijele županije te da će pirotehnička sredstva oduzeti ukoliko utvrde nepravilnosti, odnosno ukoliko se prodaja i uporaba pirotehničkih sredstava obavlja suprotno zakonskim odredbama, a odgovorne pravne ili fizičke osobe bit će prekršajno prijavljene.
 

