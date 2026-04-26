Peter Magyar u srijedu ide na sastanak s von der Leyen o deblokiranju EU sredstava

Pobjednik parlamentarnih izbora u Mađarskoj Peter Magyar rekao je u nedjelju da će u srijedu otputovati u Bruxelles na neformalne razgovore s predsjednicom Europske komisije Ursulom von der Leyen kako bi oslobodio sredstva koja su zamrznuta Mađarskoj zbog sporova bloka s ​​njegovim prethodnikom.

- Nemamo vremena za gubljenje - poručio je priopćenjem Magyar, čija je uvjerljiva pobjeda na izborima 12. travnja okončala 16-godišnju vladavinu nacionalističkog premijera Viktora Orbana.

Magyar je ranije već naveo četiri ključna područja u kojima bi njegova vlada mogla brzo djelovati kako bi se spriječio gubitak oko 10 milijardi eura EU sredstava za oporavak od pandemije do roka - kraja kolovoza. To uključuje mjere za borbu protiv korupcije i vraćanje medijskih i akademskih sloboda.

Nakon izbora je rekao da se nada političkom dogovoru tijekom svog prvog posjeta Bruxellesu.

Orban, bliski saveznik američkog predsjednika Donalda Trumpa, često se sukobljavao s Europskom unijom zbog vladavine prava i ljudskih prava, što je rezultiralo zamrzavanjem milijardi eura sredstava.

Mađarska stranka desnog centra Tisza osvojila je nadmoćnu većinu na izborima, što joj daje moć da promijeni zakone o pravosuđu, javnim natječajima i kontroli medija koji su bili u središtu sporova između Orbanove vlade i Bruxellesa.

Mađarsko gospodarstvo praktički stagnira već tri godine.

Financijska tržišta su se oporavila, a forinta je naglo porasla nakon Magyarove pobjede, s nadom da će EU osloboditi sredstva.