Obavijesti

News

Komentari 5
NEUSPJEŠNA REANIMACIJA

Peternel: 'Hitna na Pašmanu ostavila leš turistkinje na ulici, tako je već satima'

Piše Veronika Miloševski,
Čitanje članka: < 1 min
Peternel: 'Hitna na Pašmanu ostavila leš turistkinje na ulici, tako je već satima'
Foto: ILUSTRACIJA - Ivo Cagalj/PIXSELL

Nedavno su nam iz policije kazali kako je prijevoz tijela moguć tek po nalogu mrtvozornika i dolasku nadležnog komunalnog društva, koje je u ovakvim slučajevima zaduženo za operativnu provedbu

Starijoj turistkinji je pozlilo na plaži, hitna je stigla i reanimirali su je u vozilu. Osobno sam tome svjedočio. Nakon neuspjele intervencije žena umire, a ekipa hitne pomoći ju je istovarila na cestu kraj crkve i otišla. Svjedoci kažu da je ležala nekoliko sati i da su joj po tijelu mravi hodali, napisao je saborski zastupnik DOMiNO-a, Igor Peternel na Facebooku i fotografiju unesrećene žene.

Kako doznaje Jutarnji list, radi se o 76-godišnjoj državljanki Njemačke koja se utopila na obližnjoj plaži.

- Hitna pomoć za Pašman i Ugljen vjerojatno ima jedno vozilo, pa pretpostavljam da su imali drugu intervenciju na koju su morali otići. No, gdje je tu sustav? Gdje su policija i mrtvozornik?, rekao je Peternel u razgovoru za Jutarnji list.

TRAGEDIJA STRAVA Na dijete (3) u Istri palo je stablo zbog starih svadbenih običaja? Nisu ga uspjeli spasiti
STRAVA Na dijete (3) u Istri palo je stablo zbog starih svadbenih običaja? Nisu ga uspjeli spasiti

Nedavno su nam iz policije kazali kako je do prijevoza tijela moguće doći tek po nalogu mrtvozornika i dolasku nadležnog komunalnog društva koje je u ovakvim slučajevima zaduženo za operativnu provedbu. Tijekom tog razdoblja, tijelo preminule osobe mora ostati na mjestu događaja, uz osiguranje policijskih službenika, sve do obavljanja svih zakonskih i medicinskih procedura. Takva je praksa uobičajena i propisana zakonom te nije riječ o zanemarivanju ili propustu u postupanju.

Igre na sreću mogu izazvati ovisnost. 18+

Sve što je bitno, na dohvat ruke
Skini aplikaciju za najbolje iskustvo portala. Čitaj, komentiraj i budi uvijek u toku s najnovijim vijestima.
Odaberi temu koju želiš pratiti Primaj sve nove vijesti o temi i budi u tijeku
Komentari 5
Prodao je pive za milju eura na Thompsonovom koncertu, a još nije ništa isplatio konobarima?
REPOVI IZ SINJA...

Prodao je pive za milju eura na Thompsonovom koncertu, a još nije ništa isplatio konobarima?

Ugostiteljska tvrtka Lioness Top Events Crew kojoj je na čelu Brane Rajič branili su osoblju na Thompsonovom sinjskom koncertu uzimanje bakšiša dok su radili gladni i žedni
VIDEO Oluja pogodila Slavoniju: Odjedanput je počeo padati led!
STIGLO NEVRIJEME

VIDEO Oluja pogodila Slavoniju: Odjedanput je počeo padati led!

Za svaku regiju označen je žuti alarm zbog mogućeg grmljavinskog nevremena, dok riječka regija dodatno ima i narančasti alarm zbog toplinskog udara
STIŽE NEVRIJEME Jaka oluja mogla bi razbiti toplinski val! Cijela zemlja je pod alarmom
PROGNOZA

STIŽE NEVRIJEME Jaka oluja mogla bi razbiti toplinski val! Cijela zemlja je pod alarmom

Danas nas očekuje promjenjivo vrijeme s pljuskovima i grmljavinom u unutrašnjosti te jakom burom na Jadranu. Temperature niže na kopnu, dok će na moru biti vruće.

OSTALO

24sata logo

24sata © 2025