Peternel: 'Hitna na Pašmanu ostavila leš turistkinje na ulici, tako je već satima'

Starijoj turistkinji je pozlilo na plaži, hitna je stigla i reanimirali su je u vozilu. Osobno sam tome svjedočio. Nakon neuspjele intervencije žena umire, a ekipa hitne pomoći ju je istovarila na cestu kraj crkve i otišla. Svjedoci kažu da je ležala nekoliko sati i da su joj po tijelu mravi hodali, napisao je saborski zastupnik DOMiNO-a, Igor Peternel na Facebooku i fotografiju unesrećene žene.

Kako doznaje Jutarnji list, radi se o 76-godišnjoj državljanki Njemačke koja se utopila na obližnjoj plaži.

- Hitna pomoć za Pašman i Ugljen vjerojatno ima jedno vozilo, pa pretpostavljam da su imali drugu intervenciju na koju su morali otići. No, gdje je tu sustav? Gdje su policija i mrtvozornik?, rekao je Peternel u razgovoru za Jutarnji list.

Nedavno su nam iz policije kazali kako je do prijevoza tijela moguće doći tek po nalogu mrtvozornika i dolasku nadležnog komunalnog društva koje je u ovakvim slučajevima zaduženo za operativnu provedbu. Tijekom tog razdoblja, tijelo preminule osobe mora ostati na mjestu događaja, uz osiguranje policijskih službenika, sve do obavljanja svih zakonskih i medicinskih procedura. Takva je praksa uobičajena i propisana zakonom te nije riječ o zanemarivanju ili propustu u postupanju.