TRAGEDIJA

STRAVA Na dijete (3) u Istri palo je stablo zbog starih svadbenih običaja? Nisu ga uspjeli spasiti

Piše Dijana Marić, Veronika Miloševski,
STRAVA Na dijete (3) u Istri palo je stablo zbog starih svadbenih običaja? Nisu ga uspjeli spasiti
U okolici Pazina stablo usmrtilo trogodišnje dijete | Foto: Srecko Niketic/PIXSELL

Kako neslužbeno doznajemo, dijete nije pokazivalo znakove života i odmah su počeli s reanimacijom

Dispečerski centar Zavoda za hitnu medicinu Istarske županije, sinoć je u 20 sati i 20 minuta zaprimio dojavu o nesretnom događaju u kojem je teško ozlijeđeno dijete. Odmah po zaprimanju poziva, tim hitne medicinske službe iz Ispostave Pazin upućen je na intervenciju - rekla nam je ravnateljica Zavoda Tatjana Čemerikić.

Tim je, kako doznajemo, u vrlo kratkom roku presreo vozilo u kojim su roditelji pohitali s djetetom prema hitnoj. Otac je dijete donio u naručju. Medicinsko osoblje odmah ga je preuzelo. Kako neslužbeno doznajemo, dijete nije pokazivalo znakove života i odmah su počeli s reanimacijom. Dijete su oživljavali oko sat vremena, ali nažalost nije bilo pomoći.

U okolici Pazina stablo usmrtilo trogodišnje dijete | Foto: Srecko Niketic/PIXSELL

Kako neslužbeno doznaje Jutarnji list stablo je ondje bilo postavljeno u sklopu svadbenih običaja, koji su u nekim krajevima Istre i dalje živa tradicija jer se uz ceste nerijetko postavljaju stabla ili drveni lukovi kao simbol slavlja te znak obitelji i prijatelja da je u tijeku svečanost.

Strašni detalji tragedije u Istri: Dijete na koje je palo stablo imalo je samo tri godine...

- U ime Zavoda  za hitnu medicinu Istarske županije izražavamo iskrenu i duboku sućut obitelji u ovom iznimno teškom trenutku - dodala je ravnateljica Čemerikić.

Neslužbeno doznajemo da su djelatnici hitne, koji su bili na intervenciji, u velikom šoku zbog tragedije. Nakon što su shvatili da djetetu nema pomoći, svladale su ih emocije. Riječ je o djetetu od tri godine. Preminulo je u kolima hitne pomoći na putu do bolnice. Iz policije ističu kako više detalja neće iznositi s obzirom da se radi o nesretnom slučaju. 

TRAGEDIJA U ISTRI Stablo palo na dijete u Pazinu i ubilo ga

Podsjetimo, smrtno je stradalo dijete nedaleko od mjesta Kršikla u Istri, javila je istarska policija. Pazinska policija je u subotu oko 20 sati zaprimila dojavu o tragičnom događaju.

- U ovom trenutku mogu samo izraziti sućut zbog velike tragedije - kratko nam je rekla gradonačelnica Pazina, Suzana Jašić.

Prema zasad dostupnim informacijama, stablo je sa povišenog terena palo na cestu i ozlijedilo dijete.

Dijete je uslijed zadobivenih ozljeda preminulo. Policijski službenici u koordinaciji sa nadležnim županijskim državnim odvjetnikom provode kriminalističko istraživanje i utvrđuju sve okolnosti događaja.

