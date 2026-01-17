Obavijesti

Petero mrtvih u lavini u Austriji

Piše HINA,
Petero mrtvih u lavini u Austriji
Gorska služba spašavanja priopćila je da su četiri člana skijaške skupine pronađena mrtva, dok su ostali teško ozlijeđeni

Petero ljudi poginulo je u dvjema lavinama u Austriji u subotu, rekla je za dpa glasnogovornica salzburške gorske službe spašavanja.

Sedmero ljudi zatrpano je lavinom u poslijepodnevnim satima na vrhu Finsterkopf, visokom 2150 metara, u dolini Grossarl u saveznoj pokrajini Salzburg, rekla je.

Gorska služba spašavanja priopćila je da su četiri člana skijaške skupine pronađena mrtva, dok su ostali teško ozlijeđeni.

Ranije u subotu, jedna žena poginula je u lavini u području Bad Hofgasteina.

