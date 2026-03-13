Petir: 'EU je dala zeleno svjetlo da države mogu obračunavati potpore i po pčelinjoj zajednici'

Predsjednica saborskog Odbora za poljoprivredu Marijana Petir izvijestila je u petak da je EU izmijenila pravila kojima se potpore za određene okolišne i klimatske mjere mogu obračunavati i po košnici, tj. po pčelinjoj zajednici, a ne samo po hektaru zemljišta ili kroz paušalne iznose.

Preporuku o uvođenju potpore po pčelinjoj zajednici, saborski je Odbor usvojio još 2023. godine, nakon tematske rasprave o stanju u sektoru pčelarstva te ju je dostavio nadležnim tijelima na postupanje, podsjetila je predsjednica Odbora Petir.

Foto: Patrik Macek/PIXSELL

U međuvremenu je Odbor pokrenuo i politički dijalog s Europskom komisijom o ovoj temi, a prijedlog je predstavljen i povjereniku Christopheu Hansenu prilikom njegove posjete Odboru u svibnju prošle godine. Komisija je pozitivno reagirala na ovu inicijativu Odbora te potvrdila mogućnost uvođenja potpore po pčelinjoj zajednici u okviru Zajedničke poljoprivredne politike s početkom ove godine, izvijestila je Petir u priopćenju. Riječ je, navodi, o pravilima Europske unije koja uređuju način dodjele poljoprivrednih potpora kroz nacionalne strateške planove Zajedničke poljoprivredne politike.

- Nedavnim izmjenama tih pravila državama članicama omogućeno je da se potpore za određene okolišne i klimatske mjere mogu obračunavati i po košnici, odnosno po pčelinjoj zajednici, a ne samo po hektaru zemljišta ili kroz paušalne iznose - rekla je Petir.

Pojasnila je da odluku o uvođenju potpore po pčelinjoj zajednici, kao i njezin oblik, uvjete i visinu, donose same države članice kroz svoje nacionalne strateške planove poljoprivredne politike.

Preduvjet za uvođenje potpore točna i pouzdana evidencija broja pčelinjih zajednica Na poticaj saborskog Odbora za poljoprivredu već je ranije pokrenut dijalog s Ministarstvom poljoprivrede, šumarstva i ribarstva u kojem aktivno sudjeluje i Hrvatski pčelarski savez, a razgovara se o mogućim modalitetima uvođenja potpore po pčelinjoj zajednici u Hrvatskoj. Pritom je jedan od ključnih preduvjeta za uvođenje takve potpore točna i pouzdana evidencija broja pčelinjih zajednica, koja omogućuje pravednu i transparentnu raspodjelu sredstava.

- Pčele imaju ključnu ulogu u oprašivanju velikog broja poljoprivrednih kultura i samoniklog bilja, a njihov doprinos proizvodnji hrane i očuvanju ekosustava višestruko nadilazi vrijednost samih pčelinjih proizvoda. Upravo zato je važno da javne politike prepoznaju i vrednuju tu oprašivačku uslugu koju pčele pružaju društvu u cjelini - rekla je Petir.

Dodala je kako bi se uvođenjem potpore po pčelinjoj zajednici osigurala ravnomjernija raspodjela sredstava među pčelarima, ali i stabilniji okvir za razvoj pčelarstva, osobito u uvjetima sve izraženijih klimatskih promjena, smanjenja pčelinjih paša i povećanih troškova proizvodnje.