PORUKA MATE FRANKOVIĆA

Trubači stigli i u Dubrovnik. Gradonačelnik: Onemogućeno im izvođenje glazbe bez dozvole

Piše Luka Safundžić,
Trubači stigli i u Dubrovnik. Gradonačelnik: Onemogućeno im izvođenje glazbe bez dozvole
Dubrovnik: Gradonačelnik Dubrovnika Mato Franković | Foto: Grgo Jelavic/PIXSELL

Pozivam sve naše sugrađane da i ubuduće, osobito u blagdansko vrijeme, svako kršenje Odluke o komunalnom redu odmah prijave komunalnom redarstvu, rekao je gradonačelnik

Dubrovački gradonačelnik Mato Franković reagirao je na 'pojavu' skupina trubača u Dubrovniku, istaknuvši kako je zahvaljujući brzoj dojavi građana i promptnoj reakciji komunalnog redarstva spriječeno daljnje neovlašteno izvođenje glazbe na javnim površinama. 

Franković je na svom Facebook profilu naveo da su trubači boravili i u Dubrovniku, no da su nadležne službe odmah postupile nakon prijave.

- Zahvaljujući brzoj reakciji i dojavi našeg sugrađanina, gospodina Kleškovića, komunalno redarstvo Grada Dubrovnika odmah je postupilo te je onemogućeno daljnje izvođenje glazbe na javnoj površini bez potrebne dozvole nadležne jedinice lokalne samouprave - poručio je gradonačelnik.

Dodao je kako ne ulazi u repertoar izvođača niti u razloge njihova dolaska, ali je naglasio da je izvođenje glazbe na javnim površinama jasno regulirano Odlukom o komunalnom redu te nije dopušteno bez prethodnog odobrenja Grada. Posebno je zahvalio građaninu koji je, umjesto objave na društvenim mrežama, nepravilnosti prijavio nadležnim službama.

- Zahvaljujem gospodinu Kleškoviću na odgovornom postupanju jer je prijavio kršenje propisa i time omogućio brzu reakciju nadležnih službi. Pozivam sve naše sugrađane da i ubuduće, osobito u blagdansko vrijeme, svako kršenje Odluke o komunalnom redu odmah prijave komunalnom redarstvu kako bismo zajedno očuvali red, mir i dostojanstvo našega Grada - napisao je Franković.

Povećana pojava romskih trubača posljednjih je dana zabilježena i u drugim hrvatskim gradovima, nakon što im je ove godine zabranjeno djelovanje u Ljubljani. U Zagrebu su obilazili kvartove i svirali ispred stambenih zgrada, što je dovelo do intervencije policije, dok je u Sinju gradonačelnik Miro Bulj trubače otjerao iz središta grada. U Osijeku su njihove aktivnosti izazvale podijeljene reakcije građana...

