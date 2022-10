Štern: Mogli bismo imati jeftin dizel, ali rafinerijom Rijeka MOL upravlja, a to im nije u interesu

Energetski stručnjak Davor Štern komentirao je u RTL Direktu rast cijena nafte. Vlada je intervenirala oko cijena dizela, a Štern kaže kako je dobro što su to napravili te da su tako pokazali socijalnu osjetljivost.

- To je naročito potrebno tijekom pregovora sa sindikatima. Činjenica je da cijene benzina i dizela rastu. Dobra je mjera i nadam se da će potrajati dulje od tjedan dana - kaže Štern.

Pojašnjava kako je jedan od velikih razloga poskupljenja i nestašice dizela situacija s Francuskom u kojoj pet od šest rafinerija štrajka, a ako kod njih dođe do poremećaja to bi moglo utjecati na cijelu Europu.

- Dizel se inače počeo koristiti s dolaskom skupog plina i vala hladnoće pa je to razlog zašto ga ima manje - objašnjava.

Dodaje i kako Vlada ne može vječno zamrzavati cijene, no da mogu dosta toga napraviti.

- Imamo jednu fantastičnu mogućnost da kroz rafineriju Rijeka proizvodimo jeftinije dizel nego što je na burzi i prerađujemo naftu. Ali to ne radimo jer za sada MOL upravlja rafinerijom Rijeka i njima to očito nije u interesu. Rafinerija ide ponovno na remont, a bila je u remontu prije osam mjeseci. Malo me podsjeća na zagrebačku žičaru, više je u remontu nego što radi. Bilo bi vrlo neozbiljno da u ovakvom vremenu ostanemo bez ijedne rafinerije na prostoru Republike Hrvatske - poručio je stručnjak.

Na pitanje koliko će novi problemi između Saudijske Arabije i SAD-a utjecati na cijenu benzina, Štern kaže da je taj postupak dosta neočekivan te da ga ne može komentirati jer nema podatke.

- Jesen neće biti laka, ali Vlada ima instrumente i Vlada vlada situacijom. Treba se konkretno upravljati INA-om i, ponavljam, nadam se da neće doći do zaustavljanja prerade u rafiniraniji Rijeka - istaknuo je.

Na pitanje je li bio ruski igrač, Štern je rekao:

- Ja sam bio svašta. U Rusiji sam bio američki plaćenik, a ovdje sam bio i izraelski plaćenik itd. Plaću ne dobivam.

