MINIMALNO POVJERENJE

Pezeškian: Iran je za primirje, ali i dalje na oprezu zbog SAD-a

Piše HINA,
Čitanje članka: < 1 min
Pezeškian: Iran je za primirje, ali i dalje na oprezu zbog SAD-a
Foto: MAJID ASGARPOUR

Dok istječe prekid vatre, Teheran i Washington razmjenjuju optužbe, a pregovori i dalje pod znakom pitanja zbog Hormuškog tjesnaca

Iranski predsjednik Masud Pezeškian u ponedjeljak je pozvao da se iskoristi svaki mogući put kako bi se smanjile napetosti sa SAD-om, ali je dodao da su oprez i nepovjerenje Teherana prema Washingtonu „neporeciva nužnost”, prenosi državna novinska agencija IRNA. Dvotjedni prekid vatre između Irana i SAD-a istječe u srijedu. Američki predstavnici bi tijekom ponedjeljka trebali stići u Islamabad na pregovore, ali Teheran još uvijek nije službeno potvrdio hoće li poslati svoje izaslanstvo u glavni grad Pakistana. Iranska državna televizija citirala je neimenovani izvor koji tvrdi da drugi krug pregovora nije u planu zbog „pretjeranih i iracionalnih” zahtjeva SAD-a i njegovih promjenjivih stajališta.

KAO U VIDEOIGRICI VIDEO Pogledajte kako su marinci upali na iranski brod
VIDEO Pogledajte kako su marinci upali na iranski brod

Dvije strane duboko su suprotstavljene oko Hormuškog tjesnaca. Iran je pojačao kontrolu prometa tim ključnim morskim prolazom, a SAD nastavlja blokadu iranskih luka te je u nedjelju zaplijenio brod koji ju je pokušao probiti.

Obje se strane i međusobno optužuju za kršenje primirja. Pezeškian je rekao da američka blokada dokazuje da Washington teži „ponavljanju starih obrazaca i izdaji diplomacije”, prenijela je državna televizija.

Iranski veleposlanik u Moskvi istovremeno je za ruski list Vedomosti rekao da Iran osigurava siguran prolaz brodovima kroz Hormuški tjesnac prema novom pravnom režimu.

SVJETSKA TRŽIŠTA Evo što se dogodilo sa cijenom nafte nakon drame u Hormuzu
Evo što se dogodilo sa cijenom nafte nakon drame u Hormuzu

Veleposlanik Kazem Džalali smatra da su američko-izraelski napadi na njegovu zemlju propali jer im namjera bila smjena režima, no Islamska Republika je danas jedinstvenija nego prije.

„Iran jamči sigurnost prolaza. Na temelju sigurnosnih mjera i pravnog režima u Hormuškom tjesnacu, brodovi i plovila mogu nesmetano prolaziti", kazao je veleposlanik.

ESKALACIJA 190 Hrvata u Hormuzu! Iranci ne idu na pregovore u Pakistanu
IZ MINUTE U MINUTU

ESKALACIJA 190 Hrvata u Hormuzu! Iranci ne idu na pregovore u Pakistanu

Mir na Bliskom istoku visi o niti. Američka mornarica zaplijenila je iranski brod Touska koji je putovao iz Kine. Iran je najavio osvetu za upad američkih marinaca. Usprkos primirju, Izrael uništava sela na jugu Libanona
FOTO Pa je li moguće? Izvlačili novac iz Hrvatskog ronilačkog saveza na ovom trulom brodu!
UF, KAKO SU GA OBNOVILI

FOTO Pa je li moguće? Izvlačili novac iz Hrvatskog ronilačkog saveza na ovom trulom brodu!

Hrvatski ronilački savez je u problemima, svjetski prvaci neće na natjecanje. Bivši šef Čuljak je sam sebi i svom klubu odobrio 1,5 milijuna kuna za obnovu broda koji i sad propada: Želimo da Uskok dođe što prije
FOTO Pogledajte što stiže prema Hrvatskoj: Temperature naglo padaju, na snazi više alarma!
EVO ŠTO NAS ČEKA

FOTO Pogledajte što stiže prema Hrvatskoj: Temperature naglo padaju, na snazi više alarma!

Prema večeri oborine će biti sve češće i u središnjim krajevima, a tijekom noći proširit će se i na ostatak zemlje

