Pezeškian: Iran je za primirje, ali i dalje na oprezu zbog SAD-a

Iranski predsjednik Masud Pezeškian u ponedjeljak je pozvao da se iskoristi svaki mogući put kako bi se smanjile napetosti sa SAD-om, ali je dodao da su oprez i nepovjerenje Teherana prema Washingtonu „neporeciva nužnost”, prenosi državna novinska agencija IRNA. Dvotjedni prekid vatre između Irana i SAD-a istječe u srijedu. Američki predstavnici bi tijekom ponedjeljka trebali stići u Islamabad na pregovore, ali Teheran još uvijek nije službeno potvrdio hoće li poslati svoje izaslanstvo u glavni grad Pakistana. Iranska državna televizija citirala je neimenovani izvor koji tvrdi da drugi krug pregovora nije u planu zbog „pretjeranih i iracionalnih” zahtjeva SAD-a i njegovih promjenjivih stajališta.

Dvije strane duboko su suprotstavljene oko Hormuškog tjesnaca. Iran je pojačao kontrolu prometa tim ključnim morskim prolazom, a SAD nastavlja blokadu iranskih luka te je u nedjelju zaplijenio brod koji ju je pokušao probiti.

Obje se strane i međusobno optužuju za kršenje primirja. Pezeškian je rekao da američka blokada dokazuje da Washington teži „ponavljanju starih obrazaca i izdaji diplomacije”, prenijela je državna televizija.

Iranski veleposlanik u Moskvi istovremeno je za ruski list Vedomosti rekao da Iran osigurava siguran prolaz brodovima kroz Hormuški tjesnac prema novom pravnom režimu.

Veleposlanik Kazem Džalali smatra da su američko-izraelski napadi na njegovu zemlju propali jer im namjera bila smjena režima, no Islamska Republika je danas jedinstvenija nego prije.

„Iran jamči sigurnost prolaza. Na temelju sigurnosnih mjera i pravnog režima u Hormuškom tjesnacu, brodovi i plovila mogu nesmetano prolaziti", kazao je veleposlanik.