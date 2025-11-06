'Pi*ko ustaška'. U Beogradu napali bivšeg Šešeljevca i 'novinara' koji sprda Vučića

Pristalice režima gađale su Nemanju Šarovića i ostatak novinarske ekipe KTV-a topovskim udarima i bocama dok su stajali na pločniku i snimali prolazak okupljenih, piše N1. Incident se dogodio kod šatorskog naselja Vučićevih pristaša 'Ćacilend', gdje bivši šešeljevac mjesecima dolazi s kamerama i ismijava pristaše SNS-a.

U jednom je trenutku netko iz kolone prišao Nemanji Šaroviću s leđa i izbio mu mikrofon iz ruke.Policijski kordon stajao je u blizini promatrajući napad, ali unatoč pozivima okupljenih nisu reagirali.

Foto: PIXSELL/

Iako su mu vikali pi*ko ustaška, Nemanja Šarović je bio zastupnik u Narodnoj skupštini tijekom nekoliko mandata kao član krajnje desne Šešeljeve Srpske radikalne stranke (SRS). Šarović je napustio radikale u srpnju 2020. godine i sada je čelnik političke organizacije Ljubav, vjera, nada (LJVN).

Nakon uhićenja bivšeg vojnog zapovjednika bosanskih Srba Ratka Mladića 2011. godine, Šarović je žrtve masakra u Srebrenici 1995. opisao kao „žrtve rata“ te izjavio da vjeruje u Mladićevu nevinost u vezi s optužbama za ratne zločine. Tako je 2018. rekao da nema genocida u Srebrenici i da se pojedini zločini pripisuju Srbima iako ih oni uopće nisu napravili.