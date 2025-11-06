Obavijesti

News

Komentari 3
NEMANJA ŠAROVIĆ

'Pi*ko ustaška'. U Beogradu napali bivšeg Šešeljevca i 'novinara' koji sprda Vučića

Piše Filip Sulimanec,
Čitanje članka: < 1 min
'Pi*ko ustaška'. U Beogradu napali bivšeg Šešeljevca i 'novinara' koji sprda Vučića
2
Foto: Antonio Ahel/ATAImages

Iako su mu vikali pi*ko ustaška, Nemanja Šarović je bio zastupnik u Narodnoj skupštini tijekom nekoliko mandata kao član krajnje desne Šešeljeve Srpske radikalne stranke (SRS). Šarović je napustio radikale u srpnju 2020. godine i sada je čelnik političke organizacije Ljubav, vjera, nada (LJVN).

Pristalice režima gađale su Nemanju Šarovića i ostatak novinarske ekipe KTV-a topovskim udarima i bocama dok su stajali na pločniku i snimali prolazak okupljenih, piše N1. Incident se dogodio kod šatorskog naselja Vučićevih pristaša 'Ćacilend', gdje bivši šešeljevac mjesecima dolazi s kamerama i ismijava pristaše SNS-a.

U jednom je trenutku netko iz kolone prišao Nemanji Šaroviću s leđa i izbio mu mikrofon iz ruke.Policijski kordon stajao je u blizini promatrajući napad, ali unatoč pozivima okupljenih  nisu reagirali. 

Foto: PIXSELL/

Iako su mu vikali pi*ko ustaška, Nemanja Šarović je bio zastupnik u Narodnoj skupštini tijekom nekoliko mandata kao član krajnje desne Šešeljeve Srpske radikalne stranke (SRS). Šarović je napustio radikale u srpnju 2020. godine i sada je čelnik političke organizacije Ljubav, vjera, nada (LJVN). 

U JEKU VELIKIH PROSVJEDA Vučić: Ponosan sam na Srbiju!
Vučić: Ponosan sam na Srbiju!

Nakon uhićenja bivšeg vojnog zapovjednika bosanskih Srba Ratka Mladića 2011. godine, Šarović je žrtve masakra u Srebrenici 1995. opisao kao „žrtve rata“ te izjavio da vjeruje u Mladićevu nevinost u vezi s optužbama za ratne zločine. Tako je 2018. rekao da nema genocida u Srebrenici i da se pojedini zločini pripisuju Srbima iako ih oni uopće nisu napravili.

Igre na sreću mogu izazvati ovisnost. 18+

Sve što je bitno, na dohvat ruke
Skini aplikaciju za najbolje iskustvo portala. Čitaj, komentiraj i budi uvijek u toku s najnovijim vijestima.
Odaberi temu koju želiš pratiti Primaj sve nove vijesti o temi i budi u tijeku
Komentari 3
Huligani su tjerali i čovjeka koji je 1991. branio Vukovar: 'Branio sam svoju domovinu Hrvatsku'
ZNAČI LI IM TO IŠTA?

Huligani su tjerali i čovjeka koji je 1991. branio Vukovar: 'Branio sam svoju domovinu Hrvatsku'

Marko Veselinović iz splitske Prosvjete je 1991. kao policajac branio Vukovar. Smireno je razgovarao sa crnokošuljašima koji su upali na priredbu, nije ih se bojao. Želio je zaštititi djecu
Nicolierova majka uoči pogreba: Ne želim zastave HOS-a, BBB-a, Torcide, Tigrova. Ovo je sprovod
SPROVOD U ČETVRTAK

Nicolierova majka uoči pogreba: Ne želim zastave HOS-a, BBB-a, Torcide, Tigrova. Ovo je sprovod

Obitelj je posebno naglasila da ne želi navijačke zastave, bengalske baklje ni obilježja udruga ili navijačkih skupina poput BBB-a, Torcide, Armade, Tigrova, HOS-a, Paukova ili Gromova
Sa službenog YouTubea Sabora uklonjena snimka skandaloznog okruglog stola o Jasenovcu...
GOVORILI DA JE TO BIO RADNI LOGOR...

Sa službenog YouTubea Sabora uklonjena snimka skandaloznog okruglog stola o Jasenovcu...

Okrugli stol pod nazivom "Znanstveni pristup istraživanju žrtava Jasenovca" održan je 28. listopada, održavanje ovog događaja u Saboru odmah je izazvalo brojne kritike...

OSTALO

24sata logo

24sata © 2025