U JEKU VELIKIH PROSVJEDA

Vučić: Ponosan sam na Srbiju!

Piše Ivan Jukić,
Čitanje članka: < 1 min
Vučić: Ponosan sam na Srbiju!
Beograd: Vučić došao ispred Narodne skupštine i pružio podršku "junaku iz Ćacilenda" | Foto: M.M./ATA Images/PIXSELL

Ograničio je tko može komentirati njegovu objavu na društvenim mrežama...

Ponosan na Srbiju!, napisao je predsjednik Srbije Aleksandar Vučić na svom Facebook profilu. Naime, večeras se u Beogradu održava veliki prosvjed te doček Srba sa Kosova i Metohije ispred Narodne skupštine. Oni su, kako navode, osam dana pješačili do tamo. 

Vučić je ograničio tko može komentirati njegovu objavu na društvenim mrežama pa tako pisanje komentara nije dozvoljeno.

