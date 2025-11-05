Ograničio je tko može komentirati njegovu objavu na društvenim mrežama...
U JEKU VELIKIH PROSVJEDA
Vučić: Ponosan sam na Srbiju!
Ponosan na Srbiju!, napisao je predsjednik Srbije Aleksandar Vučić na svom Facebook profilu. Naime, večeras se u Beogradu održava veliki prosvjed te doček Srba sa Kosova i Metohije ispred Narodne skupštine. Oni su, kako navode, osam dana pješačili do tamo.
Vučić je ograničio tko može komentirati njegovu objavu na društvenim mrežama pa tako pisanje komentara nije dozvoljeno.
