Picula: 'BiH je duže vremena bila teško upravljiva država'

Hrvatski europarlamentarac Tonino Picula ocijenio je u srijedu kako je nužno zadržati Ured visokog predstavnika za BiH (OHR) sa svim ovlastima jer se do sada opetovano pokazalo kako domaći političari nisu u stanju sami upravljati tom zemljom.

Izjavu je u srijedu prenio portal "Dnevnog avaza" dok traje zasjedanje Upravnog odbora Vijeća za provedbu mira u BiH (PIC) koji treba odlučiti tko će naslijediti Christiana Schmidta na poziciji visokog predstavnika.

Picula je kazao kako je prošlogodišnja kriza koju je prouzročio Milorad Dodik poduzevši korake ka secesiji Republike Srpske dovoljno upozorenje da međunarodna zajednica mora zadržati mehanizme kojima može intervenirati u kriznim situacijama u BiH.

"Duže vremena BiH je teško upravljiva država i prostor na kojem političari djeluju na način - moj dobitak mora biti tvoj apsolutni gubitak. Država se tako ne može voditi i onda je jasno da je uloga visokog predstavnika neophodna", kazao je Picula.

Onima koji ulogu visokog predstavnika odnosno OHR-a opisuju anakronom poručio je da u tom slučaju anakronim mogu tretirati i sam Daytonski sporazum na kojemu je današnja BiH utemeljena.

"Hoće li dejtonski poredak profunkcionirati ako se jedna od njegovih ključnih komponenti eliminira? To je moje pitanje. Jedine 'mišiće' koji mogu prevenirati ozbiljniju krizu u BiH, kao što su bili pokušaji Milorada Dodika sve ovo vrijeme, međunarodna zajednica ima u OHR-u. OHR koji bi bio samo nijemi promatrač loših trendova, sigurno nije dobar ni za BiH, ni za njezinu šansu da se makne iz stagnacije", ocijenio je Picula.

Nešto ranije sličnu je ocjenu iznio i drugi hrvatski zastupnik u Europskom parlamentu Davor Ivo Stier koji je i voditelj parlamentarnog izaslanstva za BiH i Kosovo.

Kazao je kako bi zatvaranje OHR-a u ovom trenutku bilo preradikalno i ne bi bilo dobro za stabilnost BiH no nitko ne treba misliti kako će se s novim visokim predstavnikom sve nastaviti po starom.

Očekuje da domaći političari pokažu više zrelosti u donošenju odluka o sudbini zemlje dok Europa u novom međunarodnom poretku mora preuzeti veću odgovornost za svoju sigurnost i to bez oslanjanja na SAD na način na koji je to bio slučaj proteklih desetljeća.

"Paralelni proces mora se dogoditi i u BiH", kazao je Stier, pojašnjavajući kako to znači da mora uslijediti faza preuzimanja odgovornosti za budućnost vlastite države, a u tom kontekstu vidi i mandat i ulogu novog visokog predstavnika.