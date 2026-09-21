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Pijan divljao kod Ivaneca pa sletio s ceste i udario u most: U nesreći je ozlijeđen putnik (23)

Piše Ivan Štengl,
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Pijan divljao kod Ivaneca pa sletio s ceste i udario u most: U nesreći je ozlijeđen putnik (23)
Ilustracija policijske intervencije | Foto: Zeljko Lukunic/PIXSELL
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Budući da je postojala bojazan da će 43-godišnji vozač nastaviti sa činjenjem prekršaja, priveden u policijsku postaju, gdje je smješten u posebnu prostoriju za zadržavanje do prestanka djelovanja opojnog sredstva

Varaždinska policija objavila je detalje nesreće u kojoj je u subotu oko 20 sati u Koškovcu ozlijeđen 23-godišnji muškarac.

Uslijed vožnje, vozač (43) je  zbog neprilagođene brzine sletio s ceste u zavoju u jarak te udario u betonski most.

- Tom je prilikom 23-godišnji putnik iz njegova vozila zadobio tjelesne ozljede. Medicinska pomoć ozlijeđenom putniku pružena je u Općoj bolnici Varaždin, a njegove će ozljede biti naknadno okvalificirane - navodi policija.

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Vozaču je izmjereno 1,92 promila alkohola u krvi.

- Budući da je postojala bojazan da će 43-godišnji vozač nastaviti sa činjenjem prekršaja, priveden u policijsku postaju, gdje je smješten u posebnu prostoriju za zadržavanje do prestanka djelovanja opojnog sredstva - alkohola, a najdulje 12 sati.

Vozaču prijeti kazna od 3040 eura ili zatvor do 60 danak oai zabrana upravljanja motornim vozilima od 12 mjeseci. 

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