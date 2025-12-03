Nožem ubio muškarca ispred kafića u Sisku pa bacio bombu na policajce: 'Pobit ću vas sve!'

Županijsko državno odvjetništvo u Sisku podiglo je optužnicu protiv 40-godišnjeg hrvatskog državljanina zbog stravičnog zločina koji je potresao grad u lipnju ove godine. Terete ga za ubojstvo, dovođenje u opasnost, prijetnje te ilegalno posjedovanje oružja nakon što je ispred kafića usmrtio 53-godišnjaka, a potom aktivirao i ručnu bombu.

Pokretanje videa... 01:04 Muškarac ubijen ispred kafića u Sisku: 'Čuli smo da je gost radio probleme, molio ga je da izađe' | Video: 24sata/Marko Prpić/PIXSELL

Sisačka policija, u suradnji sa Županijskim državnim odvjetništvom, provela je istragu koja je rezultirala optužnicom. Optuženom 40-godišnjaku produljen je istražni zatvor zbog opasnosti od ponavljanja kaznenog djela.

Ubojstvo ispred kafića

Odigralo se sve u četvrtak, 5. lipnja 2025. godine u večernjim satima, oko 20.25 sati, ispred sisačkog ugostiteljskog objekta "Tomy" u Novoselskoj ulici. Prema navodima optužnice, 40-godišnjak je bio u pijanom stanju i izazivao je probleme. U jednom trenutku verbalno se sukobio s 53-godišnjim M. Š., bivšim vlasnikom kafića i ocem sadašnjeg vlasnika.

Sisak: Muškarac ubijen ispred ugostiteljskog objekta | Foto: Marko Prpic/PIXSELL

Sukob je brzo eskalirao. U namjeri da ga liši života, 40-godišnjak je potegnuo nož i zadao 53-godišnjaku smrtonosnu ozljedu od koje je nesretni čovjek na mjestu preminuo.

'Sve ću vas pobiti'

Horor, nažalost, nije završio ubojstvom. Kako stoji u priopćenju koje je objavilo Državno odvjetništvo RH, okrivljenik je nakon zločina nastavio s divljanjem. Uzeo je ručnu bombu M-75, koju je ilegalno posjedovao, te se okrenuo prema prestravljenim gostima na terasi kafića. Podigao je bombu u zrak, izvukao osigurač i povikao da će ih sve pobiti.

Njegove prijetnje izazvale su paniku među prisutnima, koji su u strahu za vlastite živote počeli bježati s terase. Na mjesto događaja ubrzo je stigla policija. Jedan od policijskih službenika izdao je napadaču jasnu naredbu da podigne ruke u zrak. Međutim, 40-godišnjak se oglušio.

Sisak: Muškarac ubijen ispred ugostiteljskog objekta | Foto: Marko Prpic/PIXSELL

Svjestan da se u njegovoj neposrednoj blizini nalaze tri policajca i da ih aktiviranjem bombe može usmrtiti, hladnokrvno je aktivirao ručnu bombu i bacio je pored sebe. Snažna eksplozija odjeknula je ulicom, no trojica policajaca samo su pukim stjecajem sretnih okolnosti ostali neozlijeđeni. Napadač je brzo svladan i uhićen, a potom mu je pružena i liječnička pomoć prije privođenja.

Optužno vijeće Županijskog suda u Sisku prihvatilo je prijedlog državnog odvjetništva i okrivljeniku produljilo istražni zatvor. Terete ga za čak četiri teška kaznena djela: ubojstvo, dovođenje u opasnost života i imovine općeopasnom radnjom, prijetnju te nedozvoljeno posjedovanje, izradu i nabavljanje oružja i eksplozivnih tvari.

'Čuli smo da je gost radio probleme, molio ga je da izađe'

Stanovnici koji žive u blizini kafića ostali su u šoku.

- Nismo bili kod kuće sinoć. Ubijen je tata od vlasnika, sin je sada vlasnik. Čuli smo samo da je neki gost radio probleme, on ga je zamolio da izađe van i dogodilo se to što se dogodilo - ispričali su nam susjedi dan nakon tragedije.

Sisak: Muškarac ubijen ispred ugostiteljskog objekta | Foto: Marko Prpic/PIXSELL

Za ubijenog muškarca imali su samo riječi hvale.

- Gazda je bio dobar, za zezanciju. Prijateljica mi je radila kod njega, kaže da je bio dobar čovjek i da su to dobri ljudi. Ma strašno - rekao nam je jedan Siščanin.