Pijan sletio s ceste kod Novog Marofa i završio u kanalu. Vozač (24) i putnica (22) su u bolnici

Pijani muškarac (24) sletio je automobilom s ceste u Filipićima, pri čemu su ozlijeđeni on i njegova 22-godišnja putnica. Pod utjecajem alkohola od 1,46 promila, 24-godišnjak je u subotu oko 20 sati vozio iz smjera Završja Podbelskog prema Beletincu, izvijestila je varaždinska policija.

Nije održavao smjer kretanja sredinom obilježene prometne trake, zbog čega je u jednom trenutku skrenuo u lijevi zemljani odvodni kanal. Automobilom je udario u betonski propust, a potom i u dvorišnu ogradu.

Medicinska im je pomoć pružena u varaždinskoj Općoj bolnici, a njihove ozljede za sad nisu okvalificirane.