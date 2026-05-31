Pijana vozačica sletjela u kanal kod S. Broda: Putnici ozlijeđeni

Dvije su osobe ozlijeđene u prometnoj nesreći u Zadubravlju u nedjelju oko 1.20 sati. Očevidom je utvrđeno da je do prometne nesreće došlo jer 28-godišnjakinja, koja je vozila pod utjecajem 1,76 promila, nije se kretala sredinom obilježene prometne trake, već je vozilom prešla na suprotnu traku i na travnatu bankinu. Tada je sletjela u odvodni kanal i prednjim dijelom udarila u betonski zid kolnog ulaza, piše brodsko-posavska policija.

S njom su u autu bili 40-godišnjakinja i 32-godišnjak, koji tijekom vožnje, kao i vozačica, nisu koristili pojas. U prometnoj nesreći je 40-godišnja putnica lakše, a 28-godišnjakinja teže ozlijeđena te im je liječnička pomoć pružena u bolnici u Slavonskom Brodu, gdje je vozačica zadržana na daljnjem liječenju.

- U bolnici su od 28-godišnjakinje uzeti potrebni uzorci radi detaljne analize na opojna sredstva, te će se po zaprimanju rezultata protiv nje policijski službenici podnijeti odgovarajuću prijavu. Nadalje, policijski službenici protiv osoba u dobi 40 i 32 godine podnose obavezne prekršajne naloge zbog prometnih prekršaja nekorištenja zaštitnih sigurnosnih pojaseva - priopćila je policija.