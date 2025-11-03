Obavijesti

SKANDAL! U Splitu s 2 promila pregazio pješaka i pobjegao! Dobio je rad za opće dobro

Ilustracija | Foto: Hrvoje Jelavic/PIXSELL

Vozač (48) pijan izazvao nesreću u Splitu, pobjegao s mjesta i umjesto zatvora dobio rad za opće dobro! Tužiteljstvo traži strožu kaznu, smatraju da je presuda preblaga

Općinsko državno odvjetništvo u Splitu uložilo je žalbu na presudu vozaču (48) koji je prije dvije godine pijan skrivio tešku prometnu nesreću, pobjegao s mjesta događaja i, umjesto zatvora, dobio rad za opće dobro.

Nesreća se dogodila 31. kolovoza 2023. u Splitu. Vozač, koji je u krvi imao najmanje 2,11 promila alkohola, bio je, kako navodi tužiteljstvo, “apsolutno nesposoban za sigurnu vožnju”. Bez obzira na to, sjeo je za volan, prošao kroz crveno svjetlo, prešao na suprotni trak i autom udario pješaka koji je prelazio cestu preko obilježenog pješačkog prijelaza dok mu je bilo zeleno.

Pješak je u naletu zadobio osobito teške ozljede, no vozač se nije zaustavio kako bi mu pomogao, nego je – pobjegao.

Općinski sud u Splitu proglasio ga je krivim za izazivanje prometne nesreće i nepružanje pomoći, te mu izrekao jedinstvenu kaznu zatvora od 11 mjeseci, koju je odmah zamijenio radom za opće dobro.

Tužiteljstvo se s tom odlukom ne slaže. U žalbi podnesenoj krajem listopada navode da je kazna preblaga i da sud nije objasnio koje su to “osobito olakotne okolnosti” opravdale ublažavanje ispod zakonskog minimuma.

“Nema osnove za ublažavanje kazne, a pogotovo ne za njezinu zamjenu radom za opće dobro s obzirom na težinu djela i posljedice za žrtvu”, poručuju iz splitskog DORH-a i traže bezuvjetni zatvor za 48-godišnjaka.

