Pijan zaobilazio auto u Gospiću i teško ozlijedio pješakinju!

Pješakinja (22) teško je ozlijeđena u prometnoj nesreći u Gospiću u četvrtak u 19.55 sati. Nesreću je skrivio vozač (42) koji je bio pod utjecajem 2,25 promila. Zaobilazio je nepropisno parkiran auto gospićkih registracija, uz koje je stajala ozlijeđena djevojka. Udario je i vozilo i pješakinju, piše ličko-senjska policija.

Prilikom udarca teško vozač ju je ozlijedio, a smjestili su ga u posebne prostorije do otrježnjenja.

Protiv njega će podnijeti kaznenu prijavu nadležnom državnom odvjetništvu.