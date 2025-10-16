Pijana bocom gađala muškarca u Splitu i divljala: Ranije je na pod bacila kćer igrača Hajduka!

Žena (22) u Splitu narušavala je u ponedjeljak ,13. listopada oko 12.15 sati javni red i mir te je zbog ponavljanja težih prekršaja zadržana u zatvoru na osam dana, a odluka o kazni bit će donesena naknadno, izvijestili su iz PU splitsko-dalmatinske.

U vidno alkoholiziranom stanju vrijeđala je oštećenog pogrdnim riječima na naročito drzak i nepristojan način, zatim je fizički nasrnula na njega te mašući staklenom bocom bacila u njegovom smjeru. Kada su na mjesto događaja stigli policijski službenici, nastavila ih je vrijeđati, psovati i omalovažavati.

Kako doznaje Slobodna Dalmacija, riječ je o djevojci koja je 23. rujna na splitskim Bačvicama napala kćer poznatog nogometaša Hajduka. Uhvatila je maloljetnu djevojčicu za kosu te ju bacila na pod, bez povoda.

Policija ju je uhitila i privela u postaju, a potom je u žurnom postupku izvedena pred nadležni sud. Utvrđeno je da je riječ o recidivistici koja je do sada tri puta pravomoćno kažnjena zbog grubog narušavanja javnog reda i mira te prijavljivana zbog prekršaja iz Zakona o zaštiti od nasilja u obitelji.

S obzirom na to da joj je ranije izrečena kazna zatvora od 45 dana uvjetno na šest mjeseci te da dosadašnje kazne nisu promijenile njezino ponašanje, sudu je predloženo da joj se odredi zadržavanje i izrekne kazna zatvora. Sud je prijedlog prihvatio te joj je odredio zadržavanje u trajanju od osam dana, nakon čega je predana u zatvor. O kazni za najnoviji prekršaj sud će odlučiti naknadno.