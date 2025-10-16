Obavijesti

News

Komentari 2
UHITILI DJEVOJKU (22)

Pijana bocom gađala muškarca u Splitu i divljala: Ranije je na pod bacila kćer igrača Hajduka!

Piše Antonela Šaponja,
Čitanje članka: < 1 min
Pijana bocom gađala muškarca u Splitu i divljala: Ranije je na pod bacila kćer igrača Hajduka!
Policijski automobil | Foto: Patrik Macek/PIXSELL/ilustracija

U vidno alkoholiziranom stanju vrijeđala je oštećenog pogrdnim riječima na naročito drzak i nepristojan način, zatim je fizički nasrnula na njega te mašući staklenom bocom bacila u njegovom smjeru

Žena (22) u Splitu narušavala je u ponedjeljak ,13. listopada oko 12.15 sati javni red i mir te je zbog ponavljanja težih prekršaja zadržana u zatvoru na osam dana, a odluka o kazni bit će donesena naknadno, izvijestili su iz PU splitsko-dalmatinske.

U vidno alkoholiziranom stanju vrijeđala je oštećenog pogrdnim riječima na naročito drzak i nepristojan način, zatim je fizički nasrnula na njega te mašući staklenom bocom bacila u njegovom smjeru. Kada su na mjesto događaja stigli policijski službenici, nastavila ih je vrijeđati, psovati i omalovažavati.

POBJEGLA JE Ukrala kozmetiku u Splitu pa napala kćer Hajdukova igrača: Vukla je za kosu, bacila na cestu
Ukrala kozmetiku u Splitu pa napala kćer Hajdukova igrača: Vukla je za kosu, bacila na cestu

Kako doznaje Slobodna Dalmacija, riječ je o djevojci koja je 23. rujna na splitskim Bačvicama napala kćer poznatog nogometaša Hajduka. Uhvatila je maloljetnu djevojčicu za kosu te ju bacila na pod, bez povoda. 

Policija ju je uhitila i privela u postaju, a potom je u žurnom postupku izvedena pred nadležni sud. Utvrđeno je da je riječ o recidivistici koja je do sada tri puta pravomoćno kažnjena zbog grubog narušavanja javnog reda i mira te prijavljivana zbog prekršaja iz Zakona o zaštiti od nasilja u obitelji.

S obzirom na to da joj je ranije izrečena kazna zatvora od 45 dana uvjetno na šest mjeseci te da dosadašnje kazne nisu promijenile njezino ponašanje, sudu je predloženo da joj se odredi zadržavanje i izrekne kazna zatvora. Sud je prijedlog prihvatio te joj je odredio zadržavanje u trajanju od osam dana, nakon čega je predana u zatvor. O kazni za najnoviji prekršaj sud će odlučiti naknadno.

Igre na sreću mogu izazvati ovisnost. 18+

Sve što je bitno, na dohvat ruke
Skini aplikaciju za najbolje iskustvo portala. Čitaj, komentiraj i budi uvijek u toku s najnovijim vijestima.
Odaberi temu koju želiš pratiti Primaj sve nove vijesti o temi i budi u tijeku
Komentari 2
Detalji velike akcije Uskoka: Uhićenja u više gradova, 'pali' zbog ilegalne internetske TV
PADAJU PIRATI

Detalji velike akcije Uskoka: Uhićenja u više gradova, 'pali' zbog ilegalne internetske TV

Navedene radnje provode se na području Zagreba te Primorsko-goranske, Požeško-slavonske, Istarske i Splitsko-dalmatinske županije
FOTO Ovo je banda koja je pljačkala zaštitarske kombije
POGLEDAJTE KAKO IH PRIVODE

FOTO Ovo je banda koja je pljačkala zaštitarske kombije

Zbog sumnje na tešku krađu iz zaštitarskih vozila u Karlovcu i Zagrebu, uhićeni su državljanin BiH (42) i državljanin Italije (44). Policija traga za još najmanje jednim osumnjičenim muškarcem
Tajna akcija u Ukrajini: Rusi su zabili dron u našeg robota za mine, Hrvati ga vratili u život
CRO-ROBOT VS. DRON

Tajna akcija u Ukrajini: Rusi su zabili dron u našeg robota za mine, Hrvati ga vratili u život

Najopasniji ruski dron Lancet zabio se u DOK-ING-ov stroj za razminiravanje na istoku Ukrajine dok je tražio opasne mine. Uspjeli su ga onesposobiti, no vratili su ga za 20 dana u akciju

OSTALO

24sata logo

24sata © 2025