Djevojka (22) za kojom policija traga ranije je fizički napala i zaštitara nakon što je ukrala kozmetičke proizvode
POBJEGLA JE
Ukrala kozmetiku u Splitu pa napala kćer Hajdukova igrača: Vukla je za kosu, bacila na cestu
Splitska policija u potrazi je za 22-godišnjakinjom koja je u srijedu navečer u trgovini u Poljičkoj ulici ukrala kozmetičke proizvode.
Fizički je napala i zaštitara koji je tražio da otvori torbu. Nakon toga je pobjegla.
Prilikom bjega, na pješačkom prijelazu u Gupčevoj ulici na Bačvicama naletjela je na 9-godišnju djevojčicu, kćer jednog igrača Hajduka, piše Slobodna Dalmacija.
Curicu je uhvatila za kosu, povukla je i bacila na cestu. Zatim je pobjegla.