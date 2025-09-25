Obavijesti

News

Komentari 2
POBJEGLA JE

Ukrala kozmetiku u Splitu pa napala kćer Hajdukova igrača: Vukla je za kosu, bacila na cestu

Piše Ivan Štengl,
Čitanje članka: < 1 min
Šibenik: Policijska vozila | Foto: Hrvoje Jelavic/PIXSELL

Djevojka (22) za kojom policija traga ranije je fizički napala i zaštitara nakon što je ukrala kozmetičke proizvode

Splitska policija u potrazi je za 22-godišnjakinjom koja je u srijedu navečer u trgovini u Poljičkoj ulici ukrala kozmetičke proizvode.

Fizički je napala i zaštitara koji je tražio da otvori torbu. Nakon toga je pobjegla.

U DUBRAVI Zagrebački fantom na biciklu opet napao, dvije žene na ulici ostale su bez nakita...
Zagrebački fantom na biciklu opet napao, dvije žene na ulici ostale su bez nakita...

Prilikom bjega, na pješačkom prijelazu u Gupčevoj ulici na Bačvicama naletjela je na 9-godišnju djevojčicu, kćer jednog igrača Hajduka, piše Slobodna Dalmacija.

Curicu je uhvatila za kosu, povukla je i bacila na cestu. Zatim je pobjegla.

