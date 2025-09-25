Ukrala kozmetiku u Splitu pa napala kćer Hajdukova igrača: Vukla je za kosu, bacila na cestu

Splitska policija u potrazi je za 22-godišnjakinjom koja je u srijedu navečer u trgovini u Poljičkoj ulici ukrala kozmetičke proizvode.

Fizički je napala i zaštitara koji je tražio da otvori torbu. Nakon toga je pobjegla.

Prilikom bjega, na pješačkom prijelazu u Gupčevoj ulici na Bačvicama naletjela je na 9-godišnju djevojčicu, kćer jednog igrača Hajduka, piše Slobodna Dalmacija.

Curicu je uhvatila za kosu, povukla je i bacila na cestu. Zatim je pobjegla.