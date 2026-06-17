Pijana i drogirana izletjela je s ceste pa završila u zatvoru

Šibensko-kninska policija objavila je detalje prometne nesreće koja se dogodila u ponedjeljak navečer na državnoj cesti D-8 u blizini Žaborića.

- Prometna nesreća se dogodila na način da je 27-godišnjakinja upravljajući osobnim vozilom šibenskih registarskih oznaka izgubila nadzor nad vozilom i prešla na suprotni kolnički trak gdje je prednjim lijevim dijelom vozila udarila u zaštitnu metalnu ogradu u vlasništvu Hrvatskih cesta, a potom se zaustavila na autobusnom stajalištu - rekli su iz policije.

Također, dodali su da u prometnoj nesreći nije bilo ozlijeđenih osoba. Policija je istaknula i kako je vozačica privedena u službene prostorije gdje joj je alkotestiranjem utvrđena koncentracija alkohola u organizmu od 1,84 g/kg, a preliminarnim testiranjem na droge utvrđena je prisutnost droga u organizmu, dok je izričito odbila ponuđeno vađenje krvi i urina radi analize i vještačenja.

- Zbog počinjenih prekršaja iz Zakona o sigurnosti prometa na cestama vozačica je uz optužni prijedlog dovedena na Prekršajni odjel Općinskog suda u Šibeniku, u kojem je policija predložila kaznu zatvora u trajanju od 30 dana, novčanu kaznu u iznosu od 1.510,00 eura te izricanje zaštitne mjere zabrane upravljanja motornim vozilom B kategorije u trajanju od 12 mjeseci - navode iz policije.

Zaključuju i kako je sud vozačici odredio zadržavanje u trajanju od 15 dana, nakon čega je predana u zatvor u Šibeniku.