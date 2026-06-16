Vozača Audija (26) kojeg terete za smrt motorista kod Vjesnika pustili da se brani sa slobode...

Općinsko kazneno državno odvjetništvo u Zagrebu ispitalo je državljanina Republike Hrvatske (26) zbog izazivanja prometne nesreće u cestovnom prometu, nakon čega je doneseno rješenje o provođenju istrage, piše DORH.

Radi se o vozaču Audija koji je izazvao sudar s motociklom kod Vjesnika u subotu. Motociklist (33) je preminuo, a s njim je bila i putnica (21) koja je teško ozlijeđena.

- Postoji osnovana sumnja da je okrivljeni 26-godišnjak 13. lipnja 2026. oko 20,12 sati u Zagrebu, upravljajući osobnim automobilom na raskrižju Savske ceste i Slavonske avenije, pri skretanju ulijevo, protivno odredbama Zakona o sigurnosti prometa na cestama, nije propustio motorni tricikl koji je dolazio iz suprotnog smjera i zadržavao smjer kretanja, već je prednjim dijelom vozila naletio na njega.

Dvoje ozlijeđenih u prometnoj nesreći u blizini Vjesnikovog nebodera | Foto: Marko Lukunic/PIXSELL

U navedenoj prometnoj nesreći vozač motornog tricikla zadobio je teške i po život opasne povrede od kojih je preminuo, a putnica na motornom triciklu zadobila je teške tjelesne povrede - navodi DORH u priopćenju.

Nakon ispitivanja mladiću su određene mjere opreza redovitog javljanja policiji i privremenog oduzimanja dozvole za upravljanje motornim vozilom.