Obavijesti

News

Komentari 0
TEŠKA NESREĆA

Vozača Audija (26) kojeg terete za smrt motorista kod Vjesnika pustili da se brani sa slobode...

Piše Iva Tomas,
Čitanje članka: < 1 min
Vozača Audija (26) kojeg terete za smrt motorista kod Vjesnika pustili da se brani sa slobode...
12
Dvoje ozlijeđenih u prometnoj nesreći u blizini Vjesnikovog nebodera | Foto: Marko Lukunic/PIXSELL

Nakon ispitivanja mladiću su određene mjere opreza redovitog javljanja policiji i privremenog oduzimanja dozvole za upravljanje motornim vozilom.

Općinsko kazneno državno odvjetništvo u Zagrebu ispitalo je državljanina Republike Hrvatske (26) zbog izazivanja prometne nesreće u cestovnom prometu, nakon čega je doneseno rješenje o provođenju istrage, piše DORH.

Radi se o vozaču Audija koji je izazvao sudar s motociklom kod Vjesnika u subotu. Motociklist (33) je preminuo, a s njim je bila i putnica (21) koja je teško ozlijeđena.

SLIJEDI PRIJAVA Pokušao opljačkati ženu (69) u Puli: Ozlijedio je nožem pa pobjegao. Pronašli su ga
Pokušao opljačkati ženu (69) u Puli: Ozlijedio je nožem pa pobjegao. Pronašli su ga

- Postoji osnovana sumnja da  je okrivljeni 26-godišnjak 13. lipnja 2026. oko 20,12 sati u Zagrebu, upravljajući osobnim automobilom na raskrižju Savske ceste i Slavonske avenije, pri skretanju ulijevo, protivno odredbama Zakona o sigurnosti prometa na cestama, nije propustio motorni tricikl koji je dolazio iz suprotnog smjera i zadržavao smjer kretanja, već je prednjim dijelom vozila naletio na njega.

Dvoje ozlijeđenih u prometnoj nesreći u blizini Vjesnikovog nebodera
Dvoje ozlijeđenih u prometnoj nesreći u blizini Vjesnikovog nebodera | Foto: Marko Lukunic/PIXSELL

U navedenoj prometnoj nesreći vozač motornog tricikla zadobio je  teške i po život opasne povrede od kojih je preminuo, a putnica na motornom triciklu zadobila je teške tjelesne povrede - navodi DORH u priopćenju. 

ZAVRŠIO U BOLNICI Srbin (64) kamionom udario motorista kod Kostrene i teško ga je ozlijedio. Uhitili su ga
Srbin (64) kamionom udario motorista kod Kostrene i teško ga je ozlijedio. Uhitili su ga

Nakon ispitivanja mladiću su određene mjere opreza redovitog javljanja policiji i privremenog oduzimanja dozvole za upravljanje motornim vozilom.

Igre na sreću mogu izazvati ovisnost. 18+

Sve što je bitno, na dohvat ruke
Skini aplikaciju za najbolje iskustvo portala. Čitaj, komentiraj i budi uvijek u toku s najnovijim vijestima.
Odaberi temu koju želiš pratiti Primaj sve nove vijesti o temi i budi u tijeku
Komentari 0
Novi detalji tragedije u Brazilu: Studenticu su gurnuli bez užeta. 'Nakon pada je još bila živa...'
SMRTONOSAN SKOK

Novi detalji tragedije u Brazilu: Studenticu su gurnuli bez užeta. 'Nakon pada je još bila živa...'

Nesreća tijekom ilegalnog bungee skoka šokirala je Brazil. Medicinska sestra koja je prva stigla do ozlijeđene 21-godišnjakinje tvrdi da je djevojka nakon pada još uvijek davala znakove života.
NEVJEROJATNO Gumenjakom se zaletio na stijene na Kornatu: 'Vrijeme je da se uvede red!'
POLICIJA BEZ DOJAVE

NEVJEROJATNO Gumenjakom se zaletio na stijene na Kornatu: 'Vrijeme je da se uvede red!'

Svjedočimo sve većem i većem neredu na moru, a špica sezone još nije ni počela. Krajnje je vrijeme da se na moru uvede jasan red i kontrola - napisao je SDP-ovac Zubčić uz snimku
NOVI DETALJI Jedrilicom nije upravljao skiper, a zapovjednik nije bio na mostu katamarana...
TRAGEDIJA KOD SPLITA

NOVI DETALJI Jedrilicom nije upravljao skiper, a zapovjednik nije bio na mostu katamarana...

Istraga teške pomorske nesreće u kojoj su poginula četiri češka državljana i dalje traje. Inspektori prikupljaju dokaze, provode vještačenja i ispituju svjedoke kako bi utvrdili sve okolnosti sudara.

OSTALO

24sata logo

24sata © 2026