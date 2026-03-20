PIJANA KO MAJKA Vozačica (44) izazvala sudar na križanju u ZG-u, u krvi imala 2,5 promila!

Vozačica (44) auta zagrebačkih registracija izazvala je prometnu nesreću u srijedu u 13.30 sati, kada na križanju Ulice Rudolfa Kolaka s Grižanskom ulicom nije prilagodila brzinu. Tada se zabila u stražnji dio auta varaždinskih tablica, kojeg je vozila žena (57). U trenutku nesreće, 57-godišnjakinja se zaustavila zbog zaustavljene kolone vozila ispred sebe, priopćila je PU zagrebačka.

Policija je očevidom utvrdila da je 44-godišnja vozačica bila pod utjecajem 2,59 promila. U prometnoj je nastala samo materijalna šteta, a vozačicu su isključili iz prometa, uhitili i doveli na nadležni prekršajni sud.

Policija je predložila da se vozačicu proglasi krivom, da joj se odredi zadržavanje i novčana kazna od 1580 eura te zabrana vožnje na tri mjeseca. Sud je vozačicu proglasio krivom i kaznio traženom novčanom kaznom uz izrečenu zaštitnu mjeru.