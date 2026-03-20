Vozač (81) pokosio ženu (88) na pješačkom u Dubrovniku: Umrla je u bolnici od posljedica ozljeda

Dubrovačka policija izvijestila je u petak kako je u Općoj bolnici Dubrovnik 88-godišnjakinja podlegla ozljedama nakon što je na nju na pješačkom prijelazu u Ulici Andriji Hebranga vozilom naletio 81-godišnjak.

Prometna nesreća dogodila se u utorak, 17. ožujka, a pješakinja je uslijed udara vozila i pada na nogostup zadobila teže tjelesne ozljede zbog kojih je bila zbrinuta u dubrovačkoj bolnici gdje je dan kasnije preminula.

Vozač koji je skrivio prometnu nesreću kazneno je prijavljen zbog izazivanja prometne nesreće sa smrtnom posljedicom, za što Kazneni zakon predviđa i do osam godina zatvora.