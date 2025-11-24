Obavijesti

S 1,53 PROMILA

Pijana vozačica u Varaždinu nije primijetila kružni tok ispred pa sve 'skršila': Šteta je 7000 €!

Piše Iva Tomas,
Čitanje članka: < 1 min
Foto: Matija Habljak/PIXSELL - ILUSTRACIJA

Prometna nesreća s velikom materijalnom štetom dogodila se u Varaždinu u Zagrebačkoj ulici u petak oko 20 sati. Vozačica (40) sletjela je s ceste, a bila je pod utjecajem 1.53 promila, piše varaždinska policija.

U kružni tok je ušla neprilagođenom brzinom, a stanje u prometu dodatno je ometala magla koja je smanjila vidljivost vozačima. Naime, vozačica nije ni primijetila da je ispred nje kružni tok te je nastavila vožnju ravno. Prednjim kotačima je naletjela na izdignuti rubni kamen kraj ceste, a onda je 'pokosila' prometne znakove. Tada se auto zaustavio u raskrižju.

U prometnoj nesreći nitko nije ozlijeđen, a materijalna šteta procjenjuje se na oko 7.000 eura.

Zbog prekršaja i izazivanja prometne nesreće prijeti joj novčana kazna u iznosu do 2.910 eura ili kazna zatvora do 60 dana, zaštitna mjera zabrane upravljanja motornim vozilom u trajanju do 12 mjeseci. Također, nakon pravomoćnosti odluke o prekršaju bit će joj određeno 6 negativnih prekršajnih bodova.

