Obavijesti

News

Komentari 20
IMALI VELIKU AKCIJU

ZG policija u tri dana našla 109 prekršaja vozača e-romobila!

Piše Iva Tomas,
Čitanje članka: < 1 min
ZG policija u tri dana našla 109 prekršaja vozača e-romobila!
2
Foto: PU zagrebačka

Najčešći zabilježeni prekršaji su nekorištenje zaštitne kacige, vožnja na način kojim se umanjuje stabilnost romobila te nepropisno kretanje nogostupom

Od ponedjeljka do četvrtka, policija je na području Policijske uprave zagrebačke provela pojačan nadzor vozača električnih romobila, piše zagrebačka policija. Akcija je bila usmjerena na sprječavanje najtežih prometnih prekršaja električnih romobila, kao jednog od noviteta u smislu zakonskih odredbi.

KAD STRANCI PROLUPAJU Kod Šibenika u 9 dana kaznili su čak 30 divljaka koji su glisirali! Trojica Hrvati, svi ostali stranci
Kod Šibenika u 9 dana kaznili su čak 30 divljaka koji su glisirali! Trojica Hrvati, svi ostali stranci

Tijekom provođenja akcije, u samo sat vremena policija je obavila kontrolu ukupno 250 vozača električnih romobila. Utvrdili su ukupno 109 prekršaja. Najčešći zabilježeni prekršaji su nekorištenje zaštitne kacige, vožnja na način kojim se umanjuje stabilnost romobila te nepropisno kretanje nogostupom.

Foto: PU zagrebačka
TEŠKO JE OZLIJEĐEN Autom ’pokupio’ mopedista u Križevcima prilikom skretanja
Autom ’pokupio’ mopedista u Križevcima prilikom skretanja

- Podsjećamo građane kako ne smiju svi električni romobili sudjelovati u prometu, odnosno prejaki i prebrzi romobili su zabranjeni. Naime, sudjelovanje u prometu dozvoljeno je električnim romobilima s motornim ili električnim pogonom bez sjedećeg mjesta, čiji radni obujam motora nije veći od 25 cm³ ili čija trajna snaga elektromotora nije jača od 0,6 kW i koje na ravnoj cesti ne može razviti brzinu veću od 25 km/h. Koristimo priliku te pozivamo roditelje koji romobile kupuju djeci, ali i sve druge građane da o tome vode računa prilikom kupnje romobila - upozorava policija.

Igre na sreću mogu izazvati ovisnost. 18+

Sve što je bitno, na dohvat ruke
Skini aplikaciju za najbolje iskustvo portala. Čitaj, komentiraj i budi uvijek u toku s najnovijim vijestima.
Odaberi temu koju želiš pratiti Primaj sve nove vijesti o temi i budi u tijeku
Komentari 20
BBC: Na ZG koncertu Thompsona nije bilo 500.000 ljudi. Nastup otkrio duboke podjele u državi
TVRDE I DA JE SINJ BIO DIO 'KRAJINE'...

BBC: Na ZG koncertu Thompsona nije bilo 500.000 ljudi. Nastup otkrio duboke podjele u državi

Prošlomjesečni megakoncert ultra-nacionalističkog pjevača Thompsona dramatično je razotkrio duboko polarizirane podjele unutar hrvatskog društva, tvrdi BBC...
Putin i Zelenski sastat će se u hrvatskom susjedstvu? Zelenski: Još nema datuma...
IZ MINUTE U MINUTU

Putin i Zelenski sastat će se u hrvatskom susjedstvu? Zelenski: Još nema datuma...

Američki predsjednik Donald Trump rekao je u ponedjeljak da će Sjedinjene Države pomoći Europi u pružanju sigurnosti Ukrajini u sklopu bilo kakvog sporazuma kojim će se okončati ruski rat s Rusijom
Pobuna na Ošljaku, mještani otjerali brodove s turistima: 'Ulaze u kuće i pitaju za zahod'
PROSVJED NA OTOČIĆU

Pobuna na Ošljaku, mještani otjerali brodove s turistima: 'Ulaze u kuće i pitaju za zahod'

Mještani otočića kraj Zadra otjerali su brodove s turistima. Kažu kako im je dosta prekomjernog neorganiziranog turizma i ljudi koji im kradu po vrtovima i zagađuju okoliš

OSTALO

24sata logo

24sata © 2025