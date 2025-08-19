ZG policija u tri dana našla 109 prekršaja vozača e-romobila!

Od ponedjeljka do četvrtka, policija je na području Policijske uprave zagrebačke provela pojačan nadzor vozača električnih romobila, piše zagrebačka policija. Akcija je bila usmjerena na sprječavanje najtežih prometnih prekršaja električnih romobila, kao jednog od noviteta u smislu zakonskih odredbi.

Tijekom provođenja akcije, u samo sat vremena policija je obavila kontrolu ukupno 250 vozača električnih romobila. Utvrdili su ukupno 109 prekršaja. Najčešći zabilježeni prekršaji su nekorištenje zaštitne kacige, vožnja na način kojim se umanjuje stabilnost romobila te nepropisno kretanje nogostupom.

Foto: PU zagrebačka

- Podsjećamo građane kako ne smiju svi električni romobili sudjelovati u prometu, odnosno prejaki i prebrzi romobili su zabranjeni. Naime, sudjelovanje u prometu dozvoljeno je električnim romobilima s motornim ili električnim pogonom bez sjedećeg mjesta, čiji radni obujam motora nije veći od 25 cm³ ili čija trajna snaga elektromotora nije jača od 0,6 kW i koje na ravnoj cesti ne može razviti brzinu veću od 25 km/h. Koristimo priliku te pozivamo roditelje koji romobile kupuju djeci, ali i sve druge građane da o tome vode računa prilikom kupnje romobila - upozorava policija.