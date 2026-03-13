Obavijesti

POLICIJA IH PRIVELA

Pijani dvojac u akciji: Jedan se valjao po Cerniku, drugi psovao putnike na kolodvoru

Piše Marta Divjak,
Čitanje članka: < 1 min
Šibenik: Policijska vozila | Foto: Hrvoje Jelavic/PIXSELL

Zbog počinjenih prekršaja iz Zakona o prekršajima protiv javnog reda i mira, policijski službenici protiv 45-godišnjaka i 29-godišnjaka podnose optužne prijedloge Općinskom sudu u Slavonskom Brodu

Policijski službenici na području Nove Gradiške i Slavonskog Broda imali su pune ruke posla proteklog utorka, 12. ožujka, kada su intervenirali u dva odvojena slučaja narušavanja javnog reda i mira. Glavni akteri oba incidenta bili su alkoholizirani muškarci koji su svojim ponašanjem uznemirili građane i putnike.

Prvi incident dogodio se u Cerniku oko 13.55 sati, gdje je pijani 45-godišnji muškarac pod snažnim utjecajem alkohola potpuno izgubio kontrolu na ulici. On je vikom, galamom i ispuštanjem neartikuliranih zvukova narušavao mir, a u jednom se trenutku počeo valjati po nogostupu pred zaprepaštenim prolaznicima. Policajci su ga odmah priveli u postaju te pozvali ekipu Hitne medicinske pomoći. Liječnici su pregledom utvrdili da muškarac nije ozlijeđen i da je sposoban za daljnji policijski postupak.

Nekoliko sati kasnije, oko 19.50 sati, slična se scena odigrala na Trgu hrvatskog proljeća u Slavonskom Brodu. Na prostoru željezničkog kolodvora 29-godišnjak je psovkama i galamom uznemiravao putnike i prolaznike. Policija ga je ubrzo privela, a alkotest je u njegovu organizmu očitao koncentraciju od 0,49 promila alkohola.

Zbog počinjenih prekršaja iz Zakona o prekršajima protiv javnog reda i mira, policijski službenici protiv 45-godišnjaka i 29-godišnjaka podnose optužne prijedloge Općinskom sudu u Slavonskom Brodu.

