OPASNOST OD BIJEGA

Pijani i drogirani Srbin u Istri je udario i usmrtio biciklisticu pa pobjegao. Ide u istražni zatvor!

Piše Helena Tkalčević,
Foto: Hrvoje Jelavic/PIXSELL/Ilustracija

Državljanin (23) Srbije vozio je s 1,32 promila alkohola i pod utjecajem droga. Udario je u biciklisticu (73) iz Njemačke i pokušao pobjeći. Do dolaska policija zadržao ga je građanin

Državljaninu (23) Srbije, koji je u petak 12. rujna udario 73-godišnju Njemicu na biciklu i pokušao pobjeći, dežurni sudac istrage Županijskog suda u Puli odredio je istražni zatvor kako ne bi mogao pobjeći ili ponoviti (ne)djelo. 

Županijsko državno odvjetništvo u Puli izvijestilo je da provelo prvo ispitivanje 23-godišnjeg državljanina Srbije, te protiv njega otvorilo istragu zbog kaznenih djela izazivanja prometne nesreće s poginulom osobom i nepružanja pomoći.

- Postoji osnovana sumnja da je 23-godišnjak 12. rujna 2025. upravljao osobnim vozilom županijskom cestom Fažana - Peroj pod utjecajem alkohola od najmanje 1,32 promila i droge. Osumnjičenik je uslijed vožnje u takvom stanju izgubio nadzor nad vozilom i prešao na kolnički trak namijenjen za promet iz suprotnog smjera. Pritom je vozilom udarilo u njemačku državljanku koja se pravilno kretala biciklom, a koja je uslijed toga zadobila višestruke tjelesne ozljede od kojih je preminula - priopćilo je ŽDO Pula.

Također, sumnjiče ga da je nakon izazivanja prometne nesreće napustio mjesto događaja bez pružanja pomoći ozlijeđenoj.

Podsjetimo, Srbina je u daljnjem bijegu spriječio građanin koji se zatekao na mjestu događaja te ga sustigao i zadržao do dolaska  policije.

U nesreći je ozlijeđen i 23-godišnji vozač automobila, zbog čega su mu pružili liječničku pomoć, a težina njegovih ozljeda nije utvrđena. Testiranje je pokazalo kako je bio pozitivan i na prisutnost droga u organizmu, a policija je kod njega pronašla i jednu vrećicu s 0.1 grama kokaina.

