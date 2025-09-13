Srbin u Fažani pijan i drogiran usmrtio biciklisticu i pobjegao, građanin ga sustigao i zadržao

Prometna nesreća koju je 12. rujna oko 10.50 sati na području Fažane izazvao vozač pod utjecajem alkohola i droge, završila je sa smrtnom posljedicom, priopćila je istarska policija.

Kako su utvrdili, 23-godišnji državljanin Srbije vozio je automobil, slavonskobrodske registracijske oznake, kolnikom županijske ceste 5115 iz smjera Fažane prema Peroju. Zbog neprilagođene brzine te uslijed utjecaja alkohola i droge, izgubio je nadzor nad vozilom te je prvo skrenuo u desno na travu, a potom je u zanošenju prešao na lijevi kolnički trak i udario u bicikl, kojim je upravljala 73-godišnja njemačka državljanka. Vozačicu bicikla udarac je bacio na poklopac motora automobila, a potom je pala na kolnik.

Nakon što je izazvao prometnu nesreću, javlja policija, vozač je napustio mjesto nesreće bez da je pomogao ozlijeđenoj ženi.

- U daljnjem bijegu spriječio ga je građanin koji se zatekao na mjestu događaja te ga je sustigao i zadržao do dolaska policijskih službenika. Tom prilikom 23-godišnji vozač automobila je zadobio ozljede, zbog čega mu je pružena liječnička pomoć, a težina njegovih ozljeda zasad nije utvrđena. Obavljenim testiranjima utvrđeno je kako je vozač automobila bio pod utjecajem alkohola od 1.32 promila, a ujedno je bio pozitivan na prisutnost droga u organizmu. Kod sebe je imao i jednu vrećicu s 0.1 grama kokaina - izvijestili su.

Njemicu su zbog zadobivenih teških ozljeda prevezli u pulsku bolnicu, gdje je, unatoč trudu liječnika, u poslijepodnevnim satima preminula. Nadležni državni odvjetnik naložio je obavljanje obdukcije kako bi se utvrdio točan uzrok smrti.

Policajci su uhitili državljanina Srbije zbog sumnje da je izazvao prometnu nesreću sa smrtnom posljedicom i nepružanje pomoći te će ga po dovršetku kriminalističkog istraživanja privesti u pritvorsku jedinicu Policijske uprave istarske.