Obavijesti

News

Komentari 7
INCIDENT

U Zagrebu pretukli Super Silvu i prijetili joj smrću: Rekli su da će je baciti kroz prozor...

Piše Ivan Štengl,
Čitanje članka: < 1 min
U Zagrebu pretukli Super Silvu i prijetili joj smrću: Rekli su da će je baciti kroz prozor...
Foto: privatna arhiva

O incidentu je izvijestila i zagrebačka policija, a sve je potvrdio i dugogodišnji menadžer Senad Hasić

Bivša pjevačica Silvija Mišanović, poznatija kao Super Silva, pretučena je u Novom Zagrebu, doznaje Net.hr. Kako piše portal, Silvu su nepoznati napadači pretukli u nedjelju navečer oko 2 ujutro.

O incidentu je izvijestila i zagrebačka policija, a sve je potvrdio i dugogodišnji menadžer Senad Hasić.

SVE POČELO U 8. MJESECU Maloljetnici teroriziraju ljude u Dubravi: 'Troje je mlađe od 14 godina, riječ je o više sukoba'
Maloljetnici teroriziraju ljude u Dubravi: 'Troje je mlađe od 14 godina, riječ je o više sukoba'

Napadači su Silvu napali prvo verbalno, a zatim i fizički. Menadžer je rekao da su joj prijetili smrću. Rekli su da će je baciti kroz prozor.

Liječnička pomoć 45-godišnjakinji, koja je u napadu zadobila teške tjelesne ozljede, pružena joj je u Kliničkom bolničkom centru Zagreb. 

Sve što je bitno, na dohvat ruke
Skini aplikaciju za najbolje iskustvo portala. Čitaj, komentiraj i budi uvijek u toku s najnovijim vijestima.
Odaberi temu koju želiš pratiti Primaj sve nove vijesti o temi i budi u tijeku
Komentari 7
Otac ubijenog Mihaela L.: 'Još čekam da mi se sin javi. Teško mi je vjerovati da su oni'
UBOJSTVO KRAJ RIBNJAKA

Otac ubijenog Mihaela L.: 'Još čekam da mi se sin javi. Teško mi je vjerovati da su oni'

Policija je upala u kuću strica ubijenog Mihaela L. u Maloj Subotici. Slažu se kockice njegovog ubojstva. Razgovarali smo s njegovim ocem
Čudovišni prizori sa Savskog nasipa: 'Pa to je bio jednorog'
LJUDI MOJI, ŠTO JE OVO?!

Čudovišni prizori sa Savskog nasipa: 'Pa to je bio jednorog'

Dodala je da je snimanje trajalo sat vremena, a da su ostali prolaznici zbunjeno gledali. ​​​​​​​Pod dojmom je ostala satima.
VIDEO Vidi, ide jebnorog! 'U tangama je puzao po nasipu'
NEVJEROJATNA SNIMKA

VIDEO Vidi, ide jebnorog! 'U tangama je puzao po nasipu'

Naša čitateljica snimila je neobičnu scenu na zagrebačkom nasipu. Dva muškarca su snimala trećeg muškarca odjevenog u lateks triko s tangama, cipelama u obliku kopita te perikom i konjskom glavom

OSTALO

24sata logo

24sata © 2025