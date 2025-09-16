U Zagrebu pretukli Super Silvu i prijetili joj smrću: Rekli su da će je baciti kroz prozor...

Bivša pjevačica Silvija Mišanović, poznatija kao Super Silva, pretučena je u Novom Zagrebu, doznaje Net.hr. Kako piše portal, Silvu su nepoznati napadači pretukli u nedjelju navečer oko 2 ujutro.

O incidentu je izvijestila i zagrebačka policija, a sve je potvrdio i dugogodišnji menadžer Senad Hasić.

Napadači su Silvu napali prvo verbalno, a zatim i fizički. Menadžer je rekao da su joj prijetili smrću. Rekli su da će je baciti kroz prozor.

Liječnička pomoć 45-godišnjakinji, koja je u napadu zadobila teške tjelesne ozljede, pružena joj je u Kliničkom bolničkom centru Zagreb.