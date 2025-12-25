Obavijesti

News

Komentari 2
NIJE IMAO NI VOZAČKU

Pijani mladić (18) bez vozačke izazvao nesreću u Bjelovaru: Tri auta slupana, dvoje ozlijeđenih

Piše Antonela Šaponja,
Čitanje članka: < 1 min
Pijani mladić (18) bez vozačke izazvao nesreću u Bjelovaru: Tri auta slupana, dvoje ozlijeđenih
ILUSTRACIJA | Foto: Borna Jaksic/PIXSELL (ilustrativna fotografija)

Uhićen je i zadržan u policijskim prostorijama do otrežnjenja, a protiv njega će biti podnesen optužni prijedlog nadležnom sudu zbog više prekršaja

U Bjelovaru je na Badnjak navečer 18-godišnjak, vozeći bez vozačke dozvole i s 1,54 promila alkohola, izazvao prometnu nesreću u kojoj su ozlijeđene dvije osobe, izvijestili su iz PU bjelovarsko-bilogorske.

Nesreća se dogodila 24. prosinca oko 22.50 sati u Ulici Petra Biškupa Vene. Mladić je upravljao osobnim automobilom prije stjecanja prava na vožnju, a zbog neprilagođene vožnje i nedovoljnog razmaka udario je u stražnji dio automobila kojim je upravljao 27-godišnjak, koji je u tom trenutku bio zaustavljen na mostu i namjeravao skrenuti u dvorište.

ZAVRŠIO U BOLNICI Radnik (32) teško ozlijeđen u nesreći na radu u Svetoj Nedelji
Radnik (32) teško ozlijeđen u nesreći na radu u Svetoj Nedelji

Nakon prvog sudara, 18-godišnjak je prešao na suprotnu stranu kolnika te prednjim dijelom vozila udario u automobil kojim je iz suprotnog smjera nailazio 49-godišnjak. U nesreći je na sva tri vozila nastala materijalna šteta, dok su 27-godišnji vozač i 29-godišnja putnica iz prvog vozila zadobili tjelesne ozljede te su prevezeni u Opću bolnicu „dr. Anđelko Višić“ u Bjelovaru.

Policija je alkotestiranjem utvrdila da je 18-godišnjak imao 1,54 promila alkohola u krvi. Uhićen je i zadržan u policijskim prostorijama do otrežnjenja, a protiv njega će biti podnesen optužni prijedlog nadležnom sudu zbog više prekršaja iz Zakona o sigurnosti prometa na cestama.

TEŠKA PROMETNA NESREĆA STRAVA U KARLOVCU Udario je u stup, sletio u provaliju i poginuo
STRAVA U KARLOVCU Udario je u stup, sletio u provaliju i poginuo

Policija predlaže njegovo zadržavanje zbog opasnosti od ponavljanja prekršaja, novčanu kaznu od 2.960 eura te zaštitnu mjeru zabrane upravljanja motornim vozilom u trajanju od šest mjeseci, nakon što stekne zakonske uvjete za vožnju.

Iz policije ponovno upozoravaju da se tijekom blagdana bilježi veći broj prometnih nesreća uzrokovanih vožnjom pod utjecajem alkohola, koji znatno smanjuje sposobnost upravljanja vozilom i ozbiljno ugrožava sigurnost svih sudionika u prometu.

Igre na sreću mogu izazvati ovisnost. 18+

Sve što je bitno, na dohvat ruke
Skini aplikaciju za najbolje iskustvo portala. Čitaj, komentiraj i budi uvijek u toku s najnovijim vijestima.
Odaberi temu koju želiš pratiti Primaj sve nove vijesti o temi i budi u tijeku
Komentari 2
VIDEO Lančani sudar pet vozila u Sesvetama. Četvero ljudi je ozlijeđeno: 'Užasno je bilo...'
KRŠ I LOM

VIDEO Lančani sudar pet vozila u Sesvetama. Četvero ljudi je ozlijeđeno: 'Užasno je bilo...'

Čitatelji su nam kazali kako je cestra puna stakla i dijelova automobila. Nastala je i velika gužva u smjeru Dugog Sela
Vlasnik kuće iz Sesveta na koju je bačena bomba: 'Na terasi je 200 gelera, djeca su bila u kući'
EKSKLUZIVNO ZA 24SATA

Vlasnik kuće iz Sesveta na koju je bačena bomba: 'Na terasi je 200 gelera, djeca su bila u kući'

Policija je pronašla osigurače i kočnicu od ručne bombe. Vjerujem da će utvrditi tko je to napravio, rekao nam je vlasnik kuće na koju je bačena bomba...
Božić u kaznionicama: U Glini nastup benda 'Nisam kriv', u Lepoglavi rana 'polnoćka'...
BOŽIĆ U PRUGASTOM

Božić u kaznionicama: U Glini nastup benda 'Nisam kriv', u Lepoglavi rana 'polnoćka'...

Blagdani ne zaobilaze ni kaznionice ni zatvore. Neki su dobili više vremena s djecom, većina ih je izrađivala ukrase i ukrašavala jelke i prostor u kojem žive, a svi će na Badnjak dobiti za ručak ribu

OSTALO

24sata logo

24sata © 2025