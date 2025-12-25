Pijani mladić (18) bez vozačke izazvao nesreću u Bjelovaru: Tri auta slupana, dvoje ozlijeđenih

U Bjelovaru je na Badnjak navečer 18-godišnjak, vozeći bez vozačke dozvole i s 1,54 promila alkohola, izazvao prometnu nesreću u kojoj su ozlijeđene dvije osobe, izvijestili su iz PU bjelovarsko-bilogorske.

Nesreća se dogodila 24. prosinca oko 22.50 sati u Ulici Petra Biškupa Vene. Mladić je upravljao osobnim automobilom prije stjecanja prava na vožnju, a zbog neprilagođene vožnje i nedovoljnog razmaka udario je u stražnji dio automobila kojim je upravljao 27-godišnjak, koji je u tom trenutku bio zaustavljen na mostu i namjeravao skrenuti u dvorište.

Nakon prvog sudara, 18-godišnjak je prešao na suprotnu stranu kolnika te prednjim dijelom vozila udario u automobil kojim je iz suprotnog smjera nailazio 49-godišnjak. U nesreći je na sva tri vozila nastala materijalna šteta, dok su 27-godišnji vozač i 29-godišnja putnica iz prvog vozila zadobili tjelesne ozljede te su prevezeni u Opću bolnicu „dr. Anđelko Višić“ u Bjelovaru.

Policija je alkotestiranjem utvrdila da je 18-godišnjak imao 1,54 promila alkohola u krvi. Uhićen je i zadržan u policijskim prostorijama do otrežnjenja, a protiv njega će biti podnesen optužni prijedlog nadležnom sudu zbog više prekršaja iz Zakona o sigurnosti prometa na cestama.

Policija predlaže njegovo zadržavanje zbog opasnosti od ponavljanja prekršaja, novčanu kaznu od 2.960 eura te zaštitnu mjeru zabrane upravljanja motornim vozilom u trajanju od šest mjeseci, nakon što stekne zakonske uvjete za vožnju.

Iz policije ponovno upozoravaju da se tijekom blagdana bilježi veći broj prometnih nesreća uzrokovanih vožnjom pod utjecajem alkohola, koji znatno smanjuje sposobnost upravljanja vozilom i ozbiljno ugrožava sigurnost svih sudionika u prometu.