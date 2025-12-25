STRAVA U KARLOVCU Udario je u stup, sletio u provaliju i poginuo

Smrtno je stradao muškarac (52) u srijedu popodne u prometnoj nesreći u Karlovcu, javila je karlovačka policija. Prometna nesreća dogodila se oko 15.12 sati na državnoj cesti D1. Teretnim automobilom karlovačkih registarskih oznaka upravljao je muškarac (52) koji se kretao Prilazom Većeslava Holjevca od smjera Ulice kralja Tomislava u smjeru Ulice Ante Starčevića.

Prilikom prestrojavanja je iz lijevog u desni kolničkog trak, zbog neprilagođene brzine, izgubio nadzor nad vozilom te u zanošenju vozilom sletio udesno izvan kolnika i udario u metalni rasvjetni stup, zatim sletio niz zemljanu strminu koja je 4 metra niža od razine kolnika nakon čega je udario u metalnu panel ogradu.



U prometnoj nesreći vozač je smrtno stradao, a očevidom je utvrđeno da nije koristio sigurnosni pojas. Nadležnom državnom odvjetništvu bit će proslijeđeno izvješće.