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U MJESTU VOJSAK

Pijani motorist teško ozlijeđen u Zagorju: Vozio je bez kacige, sletio s ceste i udario u ogradu

Piše Ivan Štengl,
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Pijani motorist teško ozlijeđen u Zagorju: Vozio je bez kacige, sletio s ceste i udario u ogradu
Foto: Zeljko Hladika/PIXSELL
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26-godišnji vozač je helikopterskom hitnom medicinskom službom prevezen u Klinički bolnički centar u Zagrebu, gdje su mu utvrđene teške tjelesne ozljede, zaključili su iz policije.

Policija je dovršila očevid prometne nesreće u mjestu Vojsak kraj Krapine u kojoj je 26-godišnji muškarac teško ozlijeđen.

- Obavljenim očevidom policijskih službenika utvrđeno je kako je 26-godišnji hrvatski državljanin, vozač motocikla, zbog ne držanja motocikla na dovoljnoj udaljenosti od desnog ruba kolnika, sletio izvan kolnika i udario u dvorišnu ogradu - navodi policija.

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Vozač je upravljao neregistriranim motorom bez vozačke dozvole i pod utjecajem alkohola. U krvi je imao 1,42 promila i vozio je bez kacige.

- 26-godišnji vozač je helikopterskom hitnom medicinskom službom prevezen u Klinički bolnički centar u Zagrebu, gdje su mu utvrđene teške tjelesne ozljede - zaključili su iz policije.

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Svjedoci Biljana i Mario Skokić detaljno su sudu ispričali sve što su vidjeli nakon prometne nesreće. Iz njihova se iskaza vidi nekoliko vrlo velikih propusta policije prilikom postupanja po dojavi o prometne nesreće.

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