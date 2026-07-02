Pijani motorist teško ozlijeđen u Zagorju: Vozio je bez kacige, sletio s ceste i udario u ogradu

Policija je dovršila očevid prometne nesreće u mjestu Vojsak kraj Krapine u kojoj je 26-godišnji muškarac teško ozlijeđen.

- Obavljenim očevidom policijskih službenika utvrđeno je kako je 26-godišnji hrvatski državljanin, vozač motocikla, zbog ne držanja motocikla na dovoljnoj udaljenosti od desnog ruba kolnika, sletio izvan kolnika i udario u dvorišnu ogradu - navodi policija.

Vozač je upravljao neregistriranim motorom bez vozačke dozvole i pod utjecajem alkohola. U krvi je imao 1,42 promila i vozio je bez kacige.

- 26-godišnji vozač je helikopterskom hitnom medicinskom službom prevezen u Klinički bolnički centar u Zagrebu, gdje su mu utvrđene teške tjelesne ozljede - zaključili su iz policije.