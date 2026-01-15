Obavijesti

News

Komentari 0
ZAVRŠIO U BOLNICI

Pijani pješak ležao kraj ceste u Varaždinu. Udario ga auto...

Piše Veronika Miloševski,
Čitanje članka: < 1 min
Pijani pješak ležao kraj ceste u Varaždinu. Udario ga auto...
Foto: Matija Habljak/PIXSELL - ILUSTRACIJA

Alkotestiranjem je kod pješaka utvrđena koncentracija alkohola od 1.33 promila u krvi...

Admiral

Vozač automobila je ozlijedio pješaka u Martijancu kraj Varaždina u srijedu popodne, javila je varaždinska policija. Nesreća se dogodila oko 17 sati u Varaždinskoj ulici.

PALA NA NOGOSTUP Slavonski Brod: 22-godišnjak udario pješakinju dok je vozio unatrag, žena teško ozlijeđena
Slavonski Brod: 22-godišnjak udario pješakinju dok je vozio unatrag, žena teško ozlijeđena



Muškarac (31) vozio je osobni auto te se kretao iz smjera Vrbanovca prema Križovljanu. Kada je došao do obilježenog pješačkog prijelaza, brzinu kretanja nije prilagodio osobinama i stanju ceste te vidljivosti, tako da vozilo može pravodobno zaustaviti pred svakom zaprekom koju u konkretnim uvjetima može predvidjeti.

OZLIJEĐENA JE Mopedom 'pokosio' pješakinju na Savskoj: 'Nije se zaustavio na pješačkom, htio je pobjeći'
Mopedom 'pokosio' pješakinju na Savskoj: 'Nije se zaustavio na pješačkom, htio je pobjeći'



Zbog toga je vozilom naletio na pješaka (49) koji je u trenutku naleta ležao na kolniku. Alkotestiranjem je kod pješaka utvrđena koncentracija alkohola od 1.33 promila. Pješak je tom prilikom ozlijeđen te mu je medicinska pomoć pružena u Općoj bolnici Varaždin, a njegove će se ozlijede okvalificirati naknadno.

Igre na sreću mogu izazvati ovisnost. 18+

Sve što je bitno, na dohvat ruke
Skini aplikaciju za najbolje iskustvo portala. Čitaj, komentiraj i budi uvijek u toku s najnovijim vijestima.
Odaberi temu koju želiš pratiti Primaj sve nove vijesti o temi i budi u tijeku
Komentari 0
Iran sprema odmazdu u slučaju napada. Trump na Bliski istok premješta nosač zrakoplova!
UŽIVO NA 24SATA

Iran sprema odmazdu u slučaju napada. Trump na Bliski istok premješta nosač zrakoplova!

Sve događaje vezane za veliku krizu u Iranu pratite uživo na 24sata
Evo kada kreće povrat poreza: Možete ga i sami izračunati
KALKULATOR ZA POVRAT

Evo kada kreće povrat poreza: Možete ga i sami izračunati

Na povrat poreza za mlade prošle je godine ostvarilo 230.000 ljudi, a očekuje se da će slična brojka biti i ove godine
Najavljen novi prometni kolaps u Zagrebu: 'Ide hitna sanacija Avenije Većeslava Holjevca'
ZBOG SNIJEGA I SOLI

Najavljen novi prometni kolaps u Zagrebu: 'Ide hitna sanacija Avenije Većeslava Holjevca'

Tijekom izvođenja radova, promet u smjeru centra grada odvijat će se jednim trakom (istočni trak), dok će se promet prema Novom Zagrebu odvijati nesmetano, pišu iz Grada Zagreba

OSTALO

24sata logo

24sata © 2026