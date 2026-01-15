Pijani pješak ležao kraj ceste u Varaždinu. Udario ga auto...

Vozač automobila je ozlijedio pješaka u Martijancu kraj Varaždina u srijedu popodne, javila je varaždinska policija. Nesreća se dogodila oko 17 sati u Varaždinskoj ulici.





Muškarac (31) vozio je osobni auto te se kretao iz smjera Vrbanovca prema Križovljanu. Kada je došao do obilježenog pješačkog prijelaza, brzinu kretanja nije prilagodio osobinama i stanju ceste te vidljivosti, tako da vozilo može pravodobno zaustaviti pred svakom zaprekom koju u konkretnim uvjetima može predvidjeti.





Zbog toga je vozilom naletio na pješaka (49) koji je u trenutku naleta ležao na kolniku. Alkotestiranjem je kod pješaka utvrđena koncentracija alkohola od 1.33 promila. Pješak je tom prilikom ozlijeđen te mu je medicinska pomoć pružena u Općoj bolnici Varaždin, a njegove će se ozlijede okvalificirati naknadno.