OZLIJEĐENA JE

Mopedom 'pokosio' pješakinju na Savskoj: 'Nije se zaustavio na pješačkom, htio je pobjeći'

Piše Iva Tomas,
Čitanje članka: < 1 min
Foto: Čitatelj 24sata

Očevid je u tijeku, a ženu su prevezli u bolnicu

Jedna je žena ozlijeđena u prometnoj nesreći na Savskoj cesti u Veslačkoj ulici, u blizini kluba Nec u srijedu u 19.35 sati. U nesreći su sudjelovali moped i pješakinja, potvrdila nam je zagrebačka policija.

Očevid je u tijeku, a ženu su prevezli u bolnicu gdje će utvrditi stupanj ozljeda.

Kako je ispričao čitatelj za 24sata koji se našao na mjestu nesreće, mopedist je dostavljač i nije se zaustavio na pješačkom - prijelazu. Žena je pala, a zbog udarca je odgurnuta naprijed. Osim toga, kako navodi čitatelj, dostavljač se nije odmah zaustavio.

- Udario ju je i htio nastaviti voziti, ali nekoliko ljudi ga je zaustavilo. Osim toga, svi auti sa strane su stali - kaže  nam.

