S parkirališta maznuo perilicu rublja. Zaradio kaznenu prijavu

Muškarac (45) u utorak je između 12 i 14 sati ukrao perilicu rublja s parkirališta zgrade u mjestu Brtonigla u Umagu. Perilica pripada mladiću (25), a tek ju je bio kupio, piše istarska policija.

Umaška je policija nad muškarcem dovršila kriminalističko istraživanje i utvrdila da je ukrao perilicu.

Podnijeli su kaznenu prijavu u redovnom postupku nadležnom državnom odvjetništvu.