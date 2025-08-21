Obavijesti

LOPOV U ISTRI

S parkirališta maznuo perilicu rublja. Zaradio kaznenu prijavu

Piše Iva Tomas,
Foto: PU požeško-slavonska

Umaška je policija nad muškarcem dovršila kriminalističko istraživanje i utvrdila da je ukrao perilicu

Muškarac (45) u utorak je između 12 i 14 sati ukrao perilicu rublja s parkirališta zgrade u mjestu Brtonigla u Umagu. Perilica pripada mladiću (25), a tek ju je bio kupio, piše istarska policija.

Umaška je policija nad muškarcem dovršila kriminalističko istraživanje i utvrdila da je ukrao perilicu.

Podnijeli su kaznenu prijavu u redovnom postupku nadležnom državnom odvjetništvu.

