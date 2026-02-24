Pijani Slovenac u Istri napao djelatnike Hitne pomoći: Pronašli ga kako leži na cesti

Umaška policija u Bujama je provela istragu nad Slovencem (44) zbog napada na zdravstvenog djelatnika koji mu je pokušao pomoći, nakon što su pronašli 44-godišnjaka koji je pijan ležao na cesti, piše PU istarska.

Muškarac je u subotu oko 11.30 u mjestu Kaštel fizički napao dvojicu zdravstvenih djelatnika u vozilu hitne pomoći.

Policija je uhitila muškarca i nad njim provela istragu. Protiv Slovenca će podnijeti kaznenu prijavu nadležnom državnom odvjetništvu.