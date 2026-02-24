Obavijesti

News

Komentari 0
UHITILI SU GA

Pijani Slovenac u Istri napao djelatnike Hitne pomoći: Pronašli ga kako leži na cesti

Piše Iva Tomas,
Čitanje članka: < 1 min
Pijani Slovenac u Istri napao djelatnike Hitne pomoći: Pronašli ga kako leži na cesti
Šibenik: Policijska vozila | Foto: Hrvoje Jelavic/PIXSELL

Policija je uhitila muškarca i nad njim provela istragu. Protiv Slovenca će podnijeti kaznenu prijavu nadležnom državnom odvjetništvu

Admiral

Umaška policija u Bujama je provela istragu nad Slovencem (44) zbog napada na zdravstvenog djelatnika koji mu je pokušao pomoći, nakon što su pronašli 44-godišnjaka koji je pijan ležao na cesti, piše PU istarska.

UŽAS Stravičan zločin potresao Beč: Maloljetnica na groblju izbola ženu (65), htjela je opljačkati?
Stravičan zločin potresao Beč: Maloljetnica na groblju izbola ženu (65), htjela je opljačkati?

Muškarac je u subotu oko 11.30 u mjestu Kaštel fizički napao dvojicu zdravstvenih djelatnika u vozilu hitne pomoći.

Policija je uhitila muškarca i nad njim provela istragu. Protiv Slovenca će podnijeti kaznenu prijavu nadležnom državnom odvjetništvu. 

Igre na sreću mogu izazvati ovisnost. 18+

Sve što je bitno, na dohvat ruke
Skini aplikaciju za najbolje iskustvo portala. Čitaj, komentiraj i budi uvijek u toku s najnovijim vijestima.
Odaberi temu koju želiš pratiti Primaj sve nove vijesti o temi i budi u tijeku
Komentari 0
Slovak kojem je banda DiCaprija otela kuću: 'Slučajno sam to saznao, sud nije ništa provjerio'
EKSKLUZIVNA ISPOVIJEST

Slovak kojem je banda DiCaprija otela kuću: 'Slučajno sam to saznao, sud nije ništa provjerio'

Peter je jedan od pet žrtava DiCaprijeve bande i sad u strahu razmišlja o napuštanju Hrvatske nakon što ovdje dolazi duže od 25 godina i planirao je urediti novi dom: Dokumenti su bili jako loše lažirani, ali su ih upisali
MAJKO MILA Ovo je renovirana ulica u pulskoj gradskoj jezgri!
POGLEDAJTE ŠTO SU UČINILI

MAJKO MILA Ovo je renovirana ulica u pulskoj gradskoj jezgri!

Naime, još šezdesetih godina postavili su asfalt preko kamenih ploča u Prvomajskoj ulici, a površina je s vremenom krenula propadati. Pa su sad preko toga prelili asfalt koji se uopće ne uklapa s ambijentom jezgre
Nestala prije 24 godine, sad su je našli živu: 'Vodi novi život'
ŠOK ZA OBITELJ

Nestala prije 24 godine, sad su je našli živu: 'Vodi novi život'

Oduševljena sam, ljuta sam, slomljenog sam srca, potpuno sam izgubljena! Hoću li ponovno imati vezu s mamom?, napisala je u izjavi objavljenoj na Facebooku posvećenom pronalasku nestale majke

OSTALO

24sata logo

24sata © 2026