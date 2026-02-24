Obavijesti

UŽAS

Stravičan zločin potresao Beč: Maloljetnica na groblju izbola ženu (65), htjela je opljačkati?

Stravičan zločin potresao Beč: Maloljetnica na groblju izbola ženu (65), htjela je opljačkati?
Foto: LEONHARD FOEGER

Žrtva, austrijska državljanka, imala je višestruke ubodne rane i posjekotine u predjelu vrata

Austrijsku prijestolnicu u ponedjeljak poslijepodne potresao je brutalan zločin koji je zgrozio javnost. Na groblju Baumgarten u bečkom okrugu Penzing pronađeno je beživotno tijelo 65-godišnje žene, a za ubojstvo je osumnjičena maloljetnica koja je uhićena nedugo nakon zločina, piše austrijski list Heute.

Jedan od prolaznika uočio je u ponedjeljak, 23. veljače 2026. godine, oko 15:45 sati tijelo žene kod jednog groba ispod stabla i odmah alarmirao hitne službe. Na mjesto događaja brzo su stigli policija i hitna pomoć, no unatoč naporima i pokušajima reanimacije, za nesretnu 65-godišnjakinju nije bilo spasa. Liječnici su mogli samo konstatirati smrt na licu mjesta.

Žrtva, austrijska državljanka, imala je višestruke ubodne rane i posjekotine u predjelu vrata. Istražitelji vjeruju kako je žena bila slučajna žrtva te da se nije poznavala s napadačicom. Pretpostavlja se da je djevojčica pokušala opljačkati stariju ženu, no situacija je izmakla kontroli i završila tragičnim ishodom.

Zahvaljujući brzoj reakciji, bečka policija je nedugo nakon zločina uspjela locirati i uhititi osumnjičenu maloljetnicu. Radi se o 14-godišnjoj djevojčici, također austrijskoj državljanki, koja živi u neposrednoj blizini groblja na kojem se ubojstvo dogodilo. Uhićena je na svojoj kućnoj adresi ili u obližnjoj ustanovi za skrb u koju je smještena.

Prema pisanju austrijskih medija, prizor prilikom uhićenja bio je zastrašujuć. Djevojčica je navodno imala krvave ruke, a policija je prilikom pretrage zaplijenila nož za koji se sumnja da je korišten kao oružje ubojstva, kao i njezinu odjeću koja će biti poslana na vještačenje.

Istragu je preuzeo bečki Landeskriminalamt (Državna kriminalistička policija), a groblje je satima bilo blokirano dok je trajao očevid. Tijekom istrage pojavili su se i dodatni uznemirujući detalji. Mediji navode kako postoji sumnja da je 14-godišnjakinja cijeli napad snimala mobitelom te da je tu snimku kasnije pokazala istražiteljima. 

