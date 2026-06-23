Pijani vozač divljao bez vozačke u Koprivnici. Papreno ga kaznili

Pred nadležni prekršajni sud u ponedjeljak priveden je višestruki počinitelj prometnih prekršaja (47) koji je dan ranije zatečen u vožnji pod utjecajem alkohola.

Policajci su u nedjelju u 14.13 sati u Ulici Novi Brežanec u Koprivnici zaustavili auto kojegt je vozio muškarac (47). Alkotestiranjem je utvrđeno da je vozio s 1,43 promila alkohola u organizmu.

Daljnjom kontrolom policija je utvrdila da je vozio auto iako mu je vozačka dozvola prethodno ukinuta i poništena zbog prikupljenih negativnih prekršajnih bodova. Osim toga, kod sebe nije imao važeću prometnu dozvolu, a tijekom vožnje nije koristio sigurnosni pojas.

Zbog ranije počinjenih istovrsnih prometnih prekršaja policija mu je privremeno oduzela vozilo te o tome obavijestila nadležni prekršajni sud.

Vozač je uhićen, a sud mu je izrekao kaznu zatvora u trajanju od 30 dana, uvjetno na rok od 12 mjeseci, te novčanu kaznu od 1.110 eura. Istodobno je donesena odluka o trajnom oduzimanju vozila u korist Republike Hrvatske.