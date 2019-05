'Pije na slamčicu, mogao je biti mrtav. Nikad više neće biti isti'

Stavili su mu četiri pločice u gornju čeljust, nos su mu donekle sredili, čekaju da splasne oteklina pa ćemo znati što dalje, rekla je u Dnevniku Nove TV majka mladića kojeg su uoči utakmice Dinama i Hajduka prebili huligani i teško ga ozlijedili.

POGLEDAJTE VIDEO

Vaš preglednik ne omogućava pregled ovog sadržaja.

Ivan (32) ima slomljenu gornju i donju čeljust s pomakom, nos mu je pukao na tri mjesta, ima frakturu lubanje na čelu...

- Jede samo kašastu hranu, vodu i sokove pije na slamčicu. Nema uopće osjet u licu. To što sam proživjela, ne bih poželjela niti jednoj majci. Kad sam ga vidjela u Hitnoj... Kraj njega je bio krvav ručnik, liječnici ga nisu mogli pregledati dok ne zaustave krvarenje. Dok nismo dobili CT glave, strahovala sam što su napravile takve ozljede - rekla je majka mladića koji je nastradao je kao slučajni prolaznik, nakon što su se navodno sukobile skupine navijača Hajduka i Dinama, Torcida i Bad Blue Boysi, u blizini maksimirskog stadiona u nedjelju.

POGLEDAJTE VIDEO

Vaš preglednik ne omogućava pregled ovog sadržaja.

Sve je, kako neslužbeno doznajemo, počelo kad su navijači Dinama, kako kažu tvrde torcidaši, kamenovali kombije i aute s njihovim ljudima. Nakon toga Hajdukovi navijači su izašli iz kombija i napali sve koji su se našli u blizini.

Ubrzo je stigla interventna, prvo je privedeno 15 ljudi koje su tamo zatekli. Nastavili su istraživati njih osam, u dobi između 18 i 31 godine te još četiri maloljetnika.

Policija je privela osmoricu hrvatskih državljana osumnjičenih za napad. Zagrebačko Općinsko državno odvjetništvo sucu istrage predložilo istražni zatvor protiv svih osumnjičenih navijača (od 18 do 31 godine) zbog opasnosti od ponavljanja kaznenog dijela, ali sudac je prihvatio prijedlog samo u odnosu na prvookrivljenika, ostalih sedam pustio je da se brane sa slobode, kao i četvoricu maloljetnika.

- Moj sin je mogao biti mrtav, ne želim da se to ikome dogodi i zato molim mjerodavne da se postave prema ovome odlučno i pravedno. Nije bitno kolika je kazna, moj sin će se nakon ovoga uvijek bojati i nikad više neće biti isti čovjek - rekao je mladićev otac.

- Znam da je moj sin njima samo broj, ali apeliram na one koji rade u institucijama da stanu na trenutak i zamisle se, danas je to moj sin, sutra može biti njihov. Što bi napravili da se to dogodi njihovom djetetu - dodala je majka.