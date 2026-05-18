Obavijesti

News

Komentari 1
BOSQAR

PIK Vrbovec uskoro dobiva novog većinskog vlasnika?

Piše HINA,
Čitanje članka: 2 min
PIK Vrbovec uskoro dobiva novog većinskog vlasnika?
Vrbovec: Diskont PIK Vrbovec zatvoren je nakon 35 godina poslovanja | Foto: Damir Spehar/PIXSELL

Po završetku transakcije, PIK Vrbovec pridružit će se Bosqarovoj Future Food vertikali, uz Panvita Grupu, slovensku poljoprivredno-prehrambenu grupu i Mlinar Grupu, pekarsku grupaciju u Adria regiji

Bosqar Invest izvijestio je u ponedjeljak da je s Fortenova grupom potpisao ugovor o kupoprodaji poslovnih udjela (SPA), kojim planira preuzeti 100 posto udjela u PIK Vrbovcu, jednom od vodećih hrvatskih proizvođača mesa i mesnih prerađevina.

Po završetku transakcije, PIK Vrbovec pridružit će se Bosqarovoj Future Food vertikali, uz Panvita Grupu, slovensku poljoprivredno-prehrambenu grupu i Mlinar Grupu, pekarsku grupaciju u Adria regiji. Transakcija se planira provesti u partnerstvu s postojećim dioničarima, obitelji Polanič, navodi se u priopćenju Bosqar Investa.

Navodi se, također, da je Glavna skupština tog društva 11. svibnja usvojila odluku o povećanje temeljnog kapitala putem sekundarne javne ponude dionica (SPO), a prikupljena sredstva namijenjena su prvenstveno financiranju stjecanja 100 posto udjela u PIK Vrbovcu, ali i drugim M&A prilikama unutar ključnih poslovnih vertikala grupe.

Zaključenje transakcije ostaje podložno ispunjenju propisanih preduvjeta, uključujući dobivanju regulatornih odobrenja nadležnih tijela te finalizacije okvira financiranja, stoji u priopćenju. Dodaje se da će, s obzirom na strukturu transakcije, cijena biti konačno utvrđena prilikom zaključenja.

NOVI VLASNIK TVORNICE Gradonačelnik Kralj: Nove vlasnike PIK Vrbovca čekamo kao što se čeka dobra vijest
Gradonačelnik Kralj: Nove vlasnike PIK Vrbovca čekamo kao što se čeka dobra vijest

Čekaju se regulatorna odobrenja

Predsjednik Uprave Bosqara Darko Horvat poručio je u priopćenju kako je potpisivanje SPA ugovora važan korak u procesu planiranog preuzimanja PIK Vrbovca i daljnjeg razvoja Bosqarove prehrambene poslovne vertikale.

"Uvjereni smo da PIK Vrbovec, zajedno s Panvitom i Mlinarom, može činiti snažnu regionalnu prehrambeno-poljoprivrednu platformu usmjerenu na dugoročni rast, operativnu izvrsnost i jačanje otpornosti opskrbnih lanaca u regiji. Pred nama je sada završna faza procesa koja uključuje ishođenje regulatornih odobrenja i ispunjenje preostalih uvjeta za zaključenje transakcije", naveo je Horvat.

Podložno potpisivanju ugovora o kupoprodaji poslovnih udjela i ispunjenju svih potrebnih uvjeta i regulatornih odobrenja, Future Food vertikala Bosqar Invest grupe, temeljem javno dostupnih financijskih izvještaja za 2024. godinu, imala bi prihode od oko 640 milijuna eura i oko 4.800 zaposlenika, što bi je pozicioniralo kao vodeću grupaciju za svježu hranu u regiji.

Objedinjena platforma temeljila bi se na visoko integriranoj poljoprivrednoj proizvodnoj bazi, koja bi obuhvaćala više farmi, preko 120.000 tona godišnje proizvodnje mesa, voća, povrća i pekarskih proizvoda, tri najnaprednija pogona za preradu u regiji, kapacitet stoke od oko 120.000 svinja i 4,5 milijuna brojlerskih pilića.

Podložno prethodnom regulatornom odobrenju nadležnih tijela i finalizaciji ulaganja u PIK Vrbovec, očekuje se da će Bosqar Invest, na 'pro forma' osnovi i u okviru svog trenutnog opsega, ostvariti više od jedne milijarde eura godišnjih prihoda i preko 100 milijuna eura EBITDA-e na 'pro forma' konsolidiranoj osnovi u 2026. godini.

PIK Vrbovec zapošljava 1.500 radnika

U priopćenju Fortenova Grupe ističe se, pak, kako je PIK Vrbovec najveći hrvatski proizvođač mesa i mesnih prerađevina i veliki izvoznik na 20-tak tržišta te posjeduje izvozni broj HR 10 koji omogućuje izvoz na najzahtjevnija svjetska tržišta.

Kompanija ima najmoderniji pogon primarne obrade mesa (klaonicu) na ovim prostorima, kao i pogone za preradu mesa te izravno surađuje s preko 100 lokalnih farmi, kao i s farmama Belja, što ga čini najvećim domaćim prerađivačem svinjskoga mesa.

Trenutačno zapošljava oko 1.500 radnika te je posljednjih nekoliko godina prošla transformaciju u profitabilnu kompaniju s velikim razvojnim potencijalom.

Igre na sreću mogu izazvati ovisnost. 18+

Sve što je bitno, na dohvat ruke
Skini aplikaciju za najbolje iskustvo portala. Čitaj, komentiraj i budi uvijek u toku s najnovijim vijestima.
Odaberi temu koju želiš pratiti Primaj sve nove vijesti o temi i budi u tijeku
Komentari 1
Aleksića su pronašli golog? Iza sebe je bacao papar da sakrije tragove. Stigle fotke privođenja
ZAVRŠENA POTRAGA

Aleksića su pronašli golog? Iza sebe je bacao papar da sakrije tragove. Stigle fotke privođenja

Drniš je zavijen u crno nakon stravičnog zločina u kojem je Kristijan Aleksić (50) u subotu navečer na pragu svoje kuće ubio 19-godišnjaka koji mu je dostavljao pizzu. Aleksić je od ranije poznat policiji te je već osuđivan zbog ubojstva.
Psihoprofil ubojice: U stanu je zatočio medicinsku sestru koja mu je došla pregledati majku
STRAVA U DRNIŠU

Psihoprofil ubojice: U stanu je zatočio medicinsku sestru koja mu je došla pregledati majku

Kristijan Aleksić (50) smaknuo je mladića (19) • Bio je tempirana bomba, 1994. je ubio djevojku (22) • Bio je vrlo neugodan prema djevojkama
Kolega ubijenog mladića (19) iz Drniša: 'Čim je položio vozački, otišao je zaraditi dnevnicu...'
KONOBAR IZ PIZZERIJE

Kolega ubijenog mladića (19) iz Drniša: 'Čim je položio vozački, otišao je zaraditi dnevnicu...'

Razgovarali smo s kolegom ubijenog mladića koji je do prije 15 dana radio s njim u pizzeriji. Kaže da dostavljači ubojici nisu inače dostavljali te da on ubojicu nikad nije posluživao...

OSTALO

24sata logo

24sata © 2026