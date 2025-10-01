Piletić najavio izmjene zakona: Ukida se porez na mirovine...

Gostujući u središnjem Dnevniku HTV-a, ministar rada, mirovinskoga sustava, obitelji i socijalne politike Marin Piletić najavio je novi godišnji dodatak za umirovljenike, koji bi iznosio šest eura po godini radnog staža ostvarenog u Hrvatskoj.

- Prosječan staž u Hrvatskoj je 31 godina i 11 mjeseci. Donijeli smo i predložili da dodatak bude šest eura po godini staža, ali će se visina dodatka određivati svake godine u listopadu na sjednici Vlade - rekao je Piletić.

Ministar je istaknuo da vjeruje kako dodatak neće biti manji, već da će, u skladu s proračunskim mogućnostima, biti sve primjereniji. Naglasio je i da će se mirovine i dalje usklađivati dva puta godišnje, podsjetivši kako je posljednje usklađivanje bilo treće po redu i rekordno otkako taj model postoji od 2000. godine.

- Dodatak ulazi u prosjek mirovine, a očekujemo da će time prosječna mirovina porasti iznad 704 eura - rekao je ministar, dodajući da je trenutna prosječna mirovina 690 eura.

Najavio je i izmjene zakona kojima bi se od 2027. godine ukinuo porez na mirovine. Objasnio je kako dio umirovljenika s niskim mirovinama ionako nije bio obuhvaćen porezom, ali da bi oni koji su dosad plaćali porez mogli dobiti i do 20 eura više mjesečno.

- Sa svakim usklađivanjem i povećanjem mirovina, sve veći broj umirovljenika ulazi u porezne škare. Svi koji imaju mirovinu iznad 600 eura bili su u tim škarama. Sa zadnjom isplatom, 475.000 umirovljenika je plaćalo porez na mirovinu - naveo je Piletić.

Govoreći o jednokratnim isplatama iz drugog mirovinskog stupa, ministar je rekao da se ne radi o mirovinskom primanju, već o osobnoj kapitaliziranoj štednji koju korisnici mogu iskoristiti za vlastite potrebe. Najavio je da će se o oporezivanju te isplate još raspravljati tijekom izmjena zakona.

Komentirajući informacije da je više od 15.000 osoba preminulo čekajući rješenja za inkluzivni dodatak, Piletić je izrazio žaljenje, ali istaknuo da je zakon pravovremeno najavljen 2023. godine.

- Meni je osobno žao svake takve sudbine. No jasno smo komunicirali da je riječ o novčanoj naknadi koja osobama s invaliditetom treba olakšati svakodnevni život i ravnopravno uključivanje u društvo - rekao je ministar.

Dodao je da su svi koji nisu imali valjan nalaz i mišljenje, trebali ishoditi potrebnu dokumentaciju kako bi zavod mogao donijeti rješenje i odrediti visinu dodatka.

Osvrnuo se i na prijedlog udruga i komore socijalnih radnika da se koristi nalaz Zavoda za vještačenje bez čekanja socijalnih radnika, ali je rekao kako ne vjeruje da bi to ubrzalo postupak jer nema dovoljno vještaka.

- Sasvim sigurno nije pohvalno. Nije nešto što možemo braniti, ali smo zakon najavili godinu dana unaprijed. Inkluzivni dodatak danas koristi više od 182.000 ljudi, i on je znatno veći od dosadašnjih naknada - rekao je Piletić.

Zaključno, izrazio je uvjerenje da će se vrijeme čekanja rješenja skratiti kada prođe vrhunac zaprimanja zahtjeva, ali i napomenuo kako to ne znači da će svi koji su podnijeli zahtjev dodatak i dobiti.