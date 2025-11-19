Piletić sindikatima: Očekivanja za povećanje plaća nisu realna!

Ministar rada, mirovinskog sustava, obitelji i socijalne politike Marin Piletić poručio je u srijedu sindikatima u javnim i državnim službama da bi trebali smanjiti svoja očekivanja o rastu osnovice plaća od osam posto u idućoj godini jer u proračunu nema dovoljno sredstava.

Ministar je odgovorio novinarima u Grubišnom Polju da nije realno da sindikati očekuju rast osnovice od osam posto u idućoj godini kada je ove godine rasla šest posto, a stopa inflacije je najniža u zadnjih četiri do pet godina.

Podsjetio je da je 2024. kroz izmjenu sustava koeficijenata, plaća u državnom i javnom sektoru rasla u prosjeku 30 posto pa nije realno za očekivati preslikavanje takvih stopa rasta u 2026. godini.

"Očekujem, kao i uvijek dosad, da pronađemo najbolje moguće rješenje, da, naravno, sačuvamo socijalni mir, da nastavimo politiku kontinuiteta rasta plaća", rekao je Piletić, ocijenivši da nije normalno očekivati takav veliki rast u idućim godinama.

Vezano za javnu raspravu o izmjenama zakona o strancima, ministar je napomenuo kako je predloženo da strani radnici nakon godinu dana rada u Hrvatskoj moraju postići minimalnu razinu znanja hrvatskog jezika.

"Mi smo predložili, a ne koalicijski partner, nego upravo zbog potrebe hrvatskog gospodarstva i prilagodbe stranih radnika hrvatskom tržištu rada, da se nakon godine dana rada u Hrvatskoj mora postići minimalna razina znanja hrvatskog jezika", rekao je Piletić.

Istaknuo je da se stabiliziralo tržište rada u Hrvatskoj, u kojoj je trenutno oko 150.000 stranaca, od toga 12.000 iz zemalja EU.

Kao razloge za uvođenje obveze učenja hrvatskog jezika naveo je integraciju stranih radnika u društvo i lakšu komunikaciju poslodavaca s radnicima.

"Ovim putem moram pohvaliti i naše poslodavce koji su, ne čekajući bilo kakvu mjeru države, samostalno organizirali tečajeve učenja hrvatskog jezika za strane radnike, posebice u sektorima koji to trebaju, bilo da je riječ o ugostiteljstvu ili o građevinskom sektoru", rekao je Piletić.

Dodao je da se kroz Hrvatski zavod za zapošljavanje već plasiraju vaučeri za učenje hrvatskog jezika.