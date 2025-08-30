Obavijesti

Piloti ratnog zrakoplovstva po lošem vremenu hitno prevezli dijete s Korčule u Split

Piše HINA,
ILUSTRACIJA | Foto: Sandra Simunovic/PIXSELL

Na helidrom KBC-a Split helikopter je sletio u 9:28 sati, gdje je dijete predano stručnim medicinskim službama...

Pripadnici Hrvatskog ratnog zrakoplovstva (HRZ) u subotu su hitnim zračnim medicinskim prijevozom prevezli dijete s otoka Korčule u Klinički bolnički centar (KBC) Split, unatoč iznimno teškim vremenskim uvjetima, priopćeno je iz Ministarstva obrane RH.  

Dežurna letačka posada 395. eskadrile transportnih helikoptera 93. krila HRZ-a je poletjela helikopterom Mi-171 Sh u 8:28 sati, sa četiri člana posade - dva pilota i dva tehničara, iz vojarne “Knez Trpimir” kod Divulja prema Korčuli. Već u 8:58 sati, na helidromu Blato na Korčuli, posada je preuzela maloljetnog pacijenta u pratnji majke i dva člana medicinskog tima.

Na helidrom KBC-a Split helikopter je sletio u 9:28 sati, gdje je dijete predano stručnim medicinskim službama. Dežurna posada helikoptera Mi-171 Sh u 09:38 sati vratila se u matičnu bazu u Divuljama, ostajući u pripravnosti za nove zadaće, priopćio je MORH.

Foto: HRZ

"Iako se sve odvijalo brzo i precizno, let je bio sve samo ne jednostavan. Dolaskom na helidrom Blato, nepovoljna vremenska fronta stigla je puno brže nego što je bilo planirano. Tijekom cijelog leta pratili su nas nepovoljni vremenski uvjeti, olujni grmaljavinski oblaci, smanjena vidljivost, jaka kiša i vjetar. Kada prevozimo djecu, emocije su uvijek prisutne. Ali baš tada dajemo sve od sebe. Ponosan sam na svoju iskusnu posadu i timski duh koji nas nikada ne napušta“, rekao je kapetan helikoptera. 

"Ova zadaća još jednom potvrđuje vrhunsku obučenost, predanost i humanost pilota i zrakoplovnih tehničara Hrvatskog ratnog zrakoplovstva", ističu iz MORH-a.

