Pipkao djevojčicu (15) na letu za Zagreb. Pozvala stjudardesu pa joj pokazala mobitel: 'Strah me'

Državljanin Sjeverne Makedonije (66) uhićen je prije nekoliko dana nakon međunarodnog leta za Zagreb zbog sumnje na spolno zlostavljanje 15-godišnje djevojčice koja je putovala sama, piše Jutarnji. Djevojčica je tijekom leta kabinskom osoblju porukom na mobitelu dala do znanja da se boji muškarca koji je sjedio pokraj nje, nakon čega je posada obavijestila zagrebačku zračnu luku, a policija ga je dočekala odmah po slijetanju.

Djevojčica je u jednom trenutku pozvala stjuardesu i zamolila je da pogleda nešto na njezinu mobitelu. Na zaslonu je pisalo: "Mene je jako strah ovoga čovjeka, možete li mi nekako pomoći?".

Stjuardesa je reagirala prisebno te je, pod izlikom da će djevojčici pokazati gdje je toalet, odvela je u pilotsku kabinu. Tamo je djevojčica posadi ispričala da ju je stariji muškarac, koji je sjedio do nje, počeo dirati po genitalijama još tijekom priprema za polijetanje. Prema njezinu iskazu, muškarac se pritom pravio da joj pomaže vezati sigurnosni pojas.

Posada je odmah iz pilotske kabine obavijestila kontrolni toranj zagrebačke zračne luke. Po slijetanju na Aerodrom Franjo Tuđman 61-godišnjaka je dočekala policija.

Nakon razgovora s policijom pokrenuto je kriminalističko istraživanje, a muškarac je priveden na Općinsko državno odvjetništvo. Na ispitivanju je odbacio optužbe za bludne radnje. Ustvrdio je da djevojčicu nije dodirivao, već da joj je samo dodao sigurnosni pojas kako bi se mogla zavezati. Sudac istrage odredio mu je istražni zatvor, nakon čega je prevezen u Remetinec.