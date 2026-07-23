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NOVI VLADIN PRIJEDLOG

Pirotehničarima veća prava, ali stotinjak ih i dalje bez posla: 'Sedam mjeseci smo na burzi'

Piše Ana Dasović,
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Pirotehničarima veća prava, ali stotinjak ih i dalje bez posla: 'Sedam mjeseci smo na burzi'
Foto: Hrvoje Jelavić/Pixsell
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Hrvatska je ove godine službeno postala zemlja bez minski sumnjivog područja

Novim Vladinim prijedlogom, hrvatskim pirotehničarima će se poboljšati prava. Kako je na sjednici Vlade izvijestio ministar unutarnjih poslova Davor Božinović, od 1996. godine u minskim incidentima stradalo je 136 pirotehničara, a 41 je izgubio život.

- Ove godine Hrvatska je službeno postala zemlja bez minski sumnjivog područja, najznačajniji posao obavili su pirotehničari i ostali djelatnici koji su svakodnevno bili izloženi opasnostima svoga posla. Stoga se Zakon o protuminskom djelovanju izmjenama usklađuje sa Zakonom o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji - istaknuo je potpredsjednik Vlade Božinović.

To znači da se osnovica za izračun naknada zbog tjelesnog oštećenja za pirotehničare izjednačuje s osnovicom koja se primjenjuje za ratne vojne invalide. Tu osnovicu određuje Vlada, a za ovu godinu ona iznosi 540 eura. Uz to, ozlijeđeni pirotehničari dobit će pravo na osobnu invalidninu, pravo na ortopedski doplatak, pravo na posebni doplatak, pravo na doplatak za njegu i pomoć druge osobe te pravo na medicinsku, odnosno fizikalnu rehabilitaciju. Obiteljska mirovina za članove obitelji smrtno stradalih pirotehničara i s njima izjednačenih osoba bit će sukladna propisima kojima su uređena prava hrvatskih branitelja iz Domovinskog rata uz mogućnost rada.

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Što se tiče posla nakon razminiravanja, podaci Novog sindikata pokazuju kako su posljednjih godina na razminiranju radili većinom umirovljeni pirotehničari te je obuka za to zanimanje prestala prije nekoliko godina. Ipak, ostalo je oko 100 mlađih pirotehničara koji nemaju uvjete za mirovinu. Novi sindikat apelira da se tim djelatnicima osigura zapošljavanje u sustavu Civilne zaštite ili u drugim segmentima Ministarstva unutarnjih poslova i Ministarstva obrane. Iako pirotehničari traže odgovore te je bilo sastanaka u Vladi po tim pitanjima, zasad nema rješenja.

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- Sve je samo ostalo na obećanjima, prošlo je sedam punih mjeseci otkako smo na burzi - rekao nam je Bojan Lalić, predsjednik Hrvatske udruge djelatnika u razminiranju (HUDUR). Na jučerašnjoj sjednici osnovan je Organizacijski odbor za obilježavanje Dana pobjede i domovinske zahvalnosti te Dana hrvatskih branitelja. Odborom će koordinirati državni tajnik Ministarstva hrvatskih branitelja Darko Nekić.

- I ove ćemo godine dostojanstveno i sa zahvalnošću obilježiti našu pobjedu u Domovinskom ratu, odati počast hrvatskim braniteljima koji su svoje živote utkali u slobodu naše domovine - rekao je potpredsjednik Vlade i ministar branitelja Tomo Medved.

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