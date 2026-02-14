Pistorius u Münchenu upozorio SAD: Jednostrana politika šteti NATO-u i jača protivnike

Njemački ministar obrane Boris Pistorius upozorio je u subotu Sjedinjene Države protiv provođenja jednostranih politika, rekavši da takav pristup ne bi uspio u svijetu suparničkih sila.

"Čak ni Sjedinjene Države ne mogu djelovati same u današnjem svijetu kad se pojavljuju nove velike sile. Trebaju im saveznici", rekao je Pistorius na Minhenskoj sigurnosnoj konferenciji.

Rekao je da Europi treba "predvidljivost" i "pouzdanost" Washingtona, prije nego što se osvrnuo na nedavnu krizu unutar NATO-a koju je izazvao predsjednik Donald Trump i njegov pokušaj da preuzme kontrolu nad Grenlandom, koji pripada članici saveza Danskoj.

"Dovođenje u pitanje teritorijalnog integriteta i suvereniteta države članice NATO-a; Isključivanje europskih saveznika iz pregovora koji su ključni za sigurnost na kontinentu; Sve to šteti našem savezu i jača naše protivnike", rekao je Pistorius u kratkom govoru.

Rekao je da dijeli frustracije koje je ranije u Munchenu izrazio američki državni tajnik Marco Rubio zbog neuspjeha međunarodnih organizacija u rješavanju sukoba i kriza.

Ali je rekao da je rješenje u "reformi i ponovnom oživljavanju" tih institucija, a ne u njihovu napuštanju.

Pistorius je također rekao da najnoviju američku obrambenu strategiju, koja je Europu stavila u drugi plan kako bi se dala prednost obrani domovine, sigurnosti zapadne hemisfere i suprotstavljanju Kini, promatra na „realističan i pragmatičan“ način.

Za sljedeće poglavlje transatlantskog partnerstva, dodao je, potrebna je jasna i pravedna raspodjela tereta - pri čemu Europa mora preuzeti veći dio odgovornosti.

„Europa mora preuzeti vodstvo u osiguravanju snažnih konvencionalnih snaga i preuzeti veću odgovornost za vlastito susjedstvo, dok će Sjedinjene Države u doglednoj budućnosti nastaviti pružati stratešku i nuklearnu potporu“, rekao je.