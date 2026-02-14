Obavijesti

KRIZA U SAVEZU

Pistorius u Münchenu upozorio SAD: Jednostrana politika šteti NATO-u i jača protivnike

Njemački ministar obrane na Minhenskoj sigurnosnoj konferenciji poručio da Washington mora ostati pouzdan partner te da Europa treba preuzeti veći dio odgovornosti za vlastitu sigurnost.

Njemački ministar obrane Boris Pistorius upozorio je u subotu Sjedinjene Države protiv provođenja jednostranih politika, rekavši da takav pristup ne bi uspio u svijetu suparničkih sila.

"Čak ni Sjedinjene Države ne mogu djelovati same u današnjem svijetu kad se pojavljuju nove velike sile. Trebaju im saveznici", rekao je Pistorius na Minhenskoj sigurnosnoj konferenciji.

Rekao je da Europi treba "predvidljivost" i "pouzdanost" Washingtona, prije nego što se osvrnuo na nedavnu krizu unutar NATO-a koju je izazvao predsjednik Donald Trump i njegov pokušaj da preuzme kontrolu nad Grenlandom, koji pripada članici saveza Danskoj.

"Dovođenje u pitanje teritorijalnog integriteta i suvereniteta države članice NATO-a; Isključivanje europskih saveznika iz pregovora koji su ključni za sigurnost na kontinentu; Sve to šteti našem savezu i jača naše protivnike", rekao je Pistorius u kratkom govoru.

Rekao je da dijeli frustracije koje je ranije u Munchenu izrazio američki državni tajnik Marco Rubio zbog neuspjeha međunarodnih organizacija u rješavanju sukoba i kriza.

Ali je rekao da je rješenje u "reformi i ponovnom oživljavanju" tih institucija, a ne u njihovu napuštanju.

Pistorius je također rekao da najnoviju američku obrambenu strategiju, koja je Europu stavila u drugi plan kako bi se dala prednost obrani domovine, sigurnosti zapadne hemisfere i suprotstavljanju Kini, promatra na „realističan i pragmatičan“ način.

Za sljedeće poglavlje transatlantskog partnerstva, dodao je, potrebna je jasna i pravedna raspodjela tereta - pri čemu Europa mora preuzeti veći dio odgovornosti.

„Europa mora preuzeti vodstvo u osiguravanju snažnih konvencionalnih snaga i preuzeti veću odgovornost za vlastito susjedstvo, dok će Sjedinjene Države u doglednoj budućnosti nastaviti pružati stratešku i nuklearnu potporu“, rekao je.

