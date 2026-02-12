Anušić u Bruxellesu: 'Članice NATO-a pokazale su jedinstvo'

Hrvatski ministar obrane Ivan Anušić rekao je u četvrtak u Bruxellesu da se unutar NATO-a vidi veliki napredak kada se radi o jedinstvenom stavu oko kriza u Europi i svijetu.

"U ovom trenutku možemo reći da se vidi i osjeti napredak unutar članica NATO-a kada govorimo o jedinstvenom stavu i oko rata u Ukrajini i generalno svim izazovima i krizama u kojima se Europa i svijet danas nalaze", istaknuo je nakon sastanka ministara obrane Sjevernoatlantskog saveza.

"Postoji jedinstven stav, polako sazrijeva i ideja i strategija i vizija Europe kako se u budućnosti obraniti u ovim novim geopolitičkim okolnostima, kako postaviti obrambenu industriju, kako ju vezivati, kako najbolje ta sredstva utrošiti za konkretnu obranu", rekao je.

Anušić je dodao da su sve članice NATO-a dostigle 2 posto BDP-a i više izdvajanja za obranu i modernizaciju. "Hrvatska je to uspjela napraviti još prošle godine".

Najavio je i da se inicijativi o zajedničkim ulaganjima u proizvodnju dronova i protudronskih sustava uz Hrvatsku, Nizozemsku i Latviju priključila i Španjolska.

"Uz Nizozemsku, Latviju i Hrvatsku od danas je s nama i Španjolska i nas četiri članice NATO saveza krećemo u zajedničku proizvodnju, distribuciju dronova i protudronske zaštite", kazao je Anušić.

Dodao je da je Hrvatska već potpisala s tvrtkom Končar i jednom poljskom tvrtkom proizvodnju i distribuciju četiri sustava protudronske zaštite.

Vezano uz novi instrument nazvan Sigurnosna akcija za Europu (SAFE), namijenjen za jačanje europskih obrambenih sposobnosti, kroz zajedničku nabavu, iz koje je Hrvatskoj odobreno 1,7 milijardi eura, Anušić je ponovio da "prva tranša ide".

"Mi smo ugovorili opremu i naoružanje kroz SAFE program i ona će biti isporučena do kraja 2028.", najavio je.

Što se tiče uvođenja vojnog roka, Anušić je kazao da su i neke druge zemlje "najavile, neke su uspjele realizirati, neke realiziraju, a neke će tek realizirati" projekt temeljne vojne obuke.

Ponovio je da u Hrvatskoj prvi ročnici ulaze u vojarne 9. ožujka i da je to "dodatna razina sigurnosti i spremnosti."