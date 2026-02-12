Obavijesti

News

Komentari 1
IMAJU STRATEGIJU

Anušić u Bruxellesu: 'Članice NATO-a pokazale su jedinstvo'

Piše HINA,
Čitanje članka: 1 min
Anušić u Bruxellesu: 'Članice NATO-a pokazale su jedinstvo'
Foto: BENOIT TESSIER/REUTERS

Ministar obrane poručio da sve članice izdvajaju najmanje 2 posto BDP-a za vojsku, a prvi ročnici u Hrvatskoj u vojarne stižu 9. ožujka

Admiral

Hrvatski ministar obrane Ivan Anušić rekao je u četvrtak u Bruxellesu da se unutar NATO-a vidi veliki napredak kada se radi o jedinstvenom stavu oko kriza u Europi i svijetu.

"U ovom trenutku možemo reći da se vidi i osjeti napredak unutar članica NATO-a kada govorimo o jedinstvenom stavu i oko rata u Ukrajini i generalno svim izazovima i krizama u kojima se Europa i svijet danas nalaze", istaknuo je nakon sastanka ministara obrane Sjevernoatlantskog saveza.

ODAZIV JE DOBAR Anušić: '70 posto mladih odlučit će se na vojno osposobljavanje'
Anušić: '70 posto mladih odlučit će se na vojno osposobljavanje'

"Postoji jedinstven stav, polako sazrijeva i ideja i strategija i vizija Europe kako se u budućnosti obraniti u ovim novim geopolitičkim okolnostima, kako postaviti obrambenu industriju, kako ju vezivati, kako najbolje ta sredstva utrošiti za konkretnu obranu", rekao je.

Anušić je dodao da su sve članice NATO-a dostigle 2 posto BDP-a i više izdvajanja za obranu i modernizaciju. "Hrvatska je to uspjela napraviti još prošle godine".

Najavio je i da se inicijativi o zajedničkim ulaganjima u proizvodnju dronova i protudronskih sustava uz Hrvatsku, Nizozemsku i Latviju priključila i Španjolska.

NAKON SASTANKA S TRUMPOM NATO pokrenuo misiju 'Arktički stražar' za sigurnost Arktika
NATO pokrenuo misiju 'Arktički stražar' za sigurnost Arktika

"Uz Nizozemsku, Latviju i Hrvatsku od danas je s nama i Španjolska i nas četiri članice NATO saveza krećemo u zajedničku proizvodnju, distribuciju dronova i protudronske zaštite", kazao je Anušić.

Dodao je da je Hrvatska već potpisala s tvrtkom Končar i jednom poljskom tvrtkom proizvodnju i distribuciju četiri sustava protudronske zaštite.

UPOZORENJE ZAPADU Govor koji je promijenio sve. Putin je u Münchenu prije 19 godina najavio rat u Ukrajini
Govor koji je promijenio sve. Putin je u Münchenu prije 19 godina najavio rat u Ukrajini

Vezano uz novi instrument nazvan Sigurnosna akcija za Europu (SAFE), namijenjen za jačanje europskih obrambenih sposobnosti, kroz zajedničku nabavu, iz koje je Hrvatskoj odobreno 1,7 milijardi eura, Anušić je ponovio da "prva tranša ide".

"Mi smo ugovorili opremu i naoružanje kroz SAFE program i ona će biti isporučena do kraja 2028.", najavio je.

unatoč isteku sporazuma Kremlj: Rusija će ostati odgovorna nuklearna sila unatoč isteku Novog START-a
Kremlj: Rusija će ostati odgovorna nuklearna sila unatoč isteku Novog START-a

Što se tiče uvođenja vojnog roka, Anušić je kazao da su i neke druge zemlje "najavile, neke su uspjele realizirati, neke realiziraju, a neke će tek realizirati" projekt temeljne vojne obuke.

Ponovio je da u Hrvatskoj prvi ročnici ulaze u vojarne 9. ožujka i da je to "dodatna razina sigurnosti i spremnosti."

Igre na sreću mogu izazvati ovisnost. 18+

Sve što je bitno, na dohvat ruke
Skini aplikaciju za najbolje iskustvo portala. Čitaj, komentiraj i budi uvijek u toku s najnovijim vijestima.
Odaberi temu koju želiš pratiti Primaj sve nove vijesti o temi i budi u tijeku
Komentari 1
Tko je Marko Francišković? Ukinuo bi stranke i Sabor, uveo šerijat i otvarao radne logore
ŠERIJAT, TERORIZAM, UROTE...

Tko je Marko Francišković? Ukinuo bi stranke i Sabor, uveo šerijat i otvarao radne logore

Marko Francišković bio je glavni govornik na prosvjedima 2021. na Trgu u Zagrebu. Zagovara šerijatski zakon i smrtnu kaznu, smatra da nema korone, a zbog prijetnji Ostojiću završio je na psihijatriji
UŽAS U RIJECI Šestorica pretukla maloljetnika: 'Tukli su ga dok je bio na podu, u bolnici je...'
UZNEMIRUJUĆA SNIMKA NAPADA

UŽAS U RIJECI Šestorica pretukla maloljetnika: 'Tukli su ga dok je bio na podu, u bolnici je...'

PU primorsko-goranska potvrdila je za 24sata da istražuju slučaj
Otac pretučenog maloljetnika iz Rijeke: 'Prije par mjeseci smo se doselili, tukli su ga bez razloga'
TEŠKO JE OZLIJEĐEN

Otac pretučenog maloljetnika iz Rijeke: 'Prije par mjeseci smo se doselili, tukli su ga bez razloga'

Iz primorsko-goranske policije potvrdili su nam da su upoznati sa cijelim slučajem i daje istraga u tijeku...

OSTALO

24sata logo

24sata © 2026