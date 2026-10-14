Pitali smo Hrvatske ceste hoće li Škorić ostati zaposlen kao savjetnik: Evo što su nam rekli

Josip Škorić, bivši šef Hrvatskih cesta, danas je pravomoćno osuđen u prvoj aferi zbog koje je uhićen: primio je mito za namještanje poslova tvrtki Chemosignal. Osuđen je na temelju priznanja, dakle, nagodio se s Uskokom i sve priznao. To je afera prije koje je naglo dao ostavku s mjesta šefa Uprave Hrvatskih cesta, pozivajući se na osobne razloge.

No ubrzo je uhićen prvi put. Nakon toga je ostao raditi u Hrvatskim cestama, gdje i danas radi kao savjetnik, za tri i pol tisuće eura mjesečno. Uskoro je uhićen i drugi put, opet za primanje mita, a za to je optužnica tek nedavno podignuta.

Pitali smo Hrvatske ceste hoće li ostati zaposlen, sad kad je pravomoćno osuđen.

- Od nadležnih institucija zatražit ćemo dostavu nagodbe kako bismo, nakon uvida u njezin sadržaj, utvrdili postoje li osnove za eventualno daljnje postupanje u vezi s radnim odnosom Josipa Škorića - odgovorili su za 24sata.

Podsjetimo, prema neslužbenim informacijama 24sata, Škoriću su već nudili ugovor za slabije plaćeno mjesto unutar Hrvatskih cesta, no on ga odbija potpisati.