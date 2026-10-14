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NAGODIO SE S USKOKOM

Pitali smo Hrvatske ceste hoće li Škorić ostati zaposlen kao savjetnik: Evo što su nam rekli

Piše Laura Šiprak,
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Pitali smo Hrvatske ceste hoće li Škorić ostati zaposlen kao savjetnik: Evo što su nam rekli
Zagreb: Josip Škorić, bivši predsjednik Uprave Hrvatskih cesta sklopio sporazum s USKOK-om | Foto: Sanjin Strukic/PIXSELL
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Podsjetimo, prema neslužbenim informacijama 24sata, Škoriću su već nudili ugovor za slabije plaćeno mjesto unutar Hrvatskih cesta, no on ga odbija potpisati

Josip Škorić, bivši šef Hrvatskih cesta, danas je pravomoćno osuđen u prvoj aferi zbog koje je uhićen: primio je mito za namještanje poslova tvrtki Chemosignal. Osuđen je na temelju priznanja, dakle, nagodio se s Uskokom i sve priznao. To je afera prije koje je naglo dao ostavku s mjesta šefa Uprave Hrvatskih cesta, pozivajući se na osobne razloge.

No ubrzo je uhićen prvi put. Nakon toga je ostao raditi u Hrvatskim cestama, gdje i danas radi kao savjetnik, za tri i pol tisuće eura mjesečno. Uskoro je uhićen i drugi put, opet za primanje mita, a za to je optužnica tek nedavno podignuta. 

IMA 3600 EURA PLAĆU PRAVNI APSURD Škorić ima optužnicu za mito, ali savjetuje i dalje upravu Hrvatskih cesta...
PRAVNI APSURD Škorić ima optužnicu za mito, ali savjetuje i dalje upravu Hrvatskih cesta...

Pitali smo Hrvatske ceste hoće li ostati zaposlen, sad kad je pravomoćno osuđen. 

- Od nadležnih institucija zatražit ćemo dostavu nagodbe kako bismo, nakon uvida u njezin sadržaj, utvrdili postoje li osnove za eventualno daljnje postupanje u vezi s radnim odnosom Josipa Škorića - odgovorili su za 24sata. 

Podsjetimo, prema neslužbenim informacijama 24sata, Škoriću su već nudili ugovor za slabije plaćeno mjesto unutar Hrvatskih cesta, no on ga odbija potpisati.

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