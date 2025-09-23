Pješak (82) teško nastradao u naletu teretnjaka u Međimurju: Helikopterom ga vozili u Zagreb

Pješak (82) teško je ozlijeđen kada je na njega naletio teretnjak čakovečkih registracija u Nedelišću oko 11 sati u ponedjeljak. Vozač (49) zaustavio se na pješačkom prijelazu zbog zaustavljenih automobila, piše međimurska policija.

Krenuo je voziti, a nije se uvjerio da to može sigurno učiniti. Tada je udario muškarca (82) koji je prelazio cestu preko pješačkog. Pao je, a vozač ga je djelomično i pregazio prednjim kotačima. Pješaka su helikopterom prevezli u Zagreb na daljnje liječenje.

Od 10:58 do 12:32 sati cesta u Trnavskoj ulici u Nedelišću bila je zatvorena za sav promet zbog obavljanja očevida. Protiv vozača će podnijeti kaznenu prijavu nadležnom državnom odvjetništvu zbog izazivanja prometne nesreće.